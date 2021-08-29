«مباشر كابيتال هولدنج» تدرس الاستحواذ على حصة فى شركة تأمين وتأسيس أخرى للوساطة

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إنها تدرس الاستحواذ على حصة فى إحدى شركات التأمين القائمة فى إطار عملية التوسع وإضافة أنشطة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى حواره مع برنامج «CEO LEVEL» الذى يذاع على شاشة «ALMAL TV» بموقع «يوتيوب» – أن اختراق قطاع التأمين سيكون عبر أحد الصناديق الاستثمارية التى ستؤسسها الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن شركته تدرس حاليا التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة وساطة تأمين، بهدف استغلالها فى مشروعات الشركة التى تعمل على التحول إلى بنك استثمار متكامل.

ولفت إلى أن شركته تعتزم تأسيس صناديق استثمار مباشر فى مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى صناديق استثمار تقليدية فى الأسهم وأدوات الدين.

وأكد أن خطة «مباشر كابيتال» تتضمن اختراق نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» مشيرا إلى أنها تقوم حاليا بإعداد دراسات الجدوى وخطة العمل تمهيدًا لإطلاق النشاط مستقبلًا.

وكشف عن أن شركته فى المراحل الأخيرة من مفاوضاتها مع شركتين على إدارة طرحهما بمفردها فى البورصة المصرية.

وأوضح أن «مباشر كابيتال» تقوم حاليًا باستقطاب كوادر وخبرات بشرية من أجل تدعيم نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات فى الشركة عقب حصولها مؤخرًا على رخصة النشاط من «الرقابة المالية».

وأشار «رشاد» إلى أن حقوق الملكية فى شركات مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، متضمنة الأرباح المحتجزة.

وتضم «مباشر كابيتال هولدنج» تحت مظلتها 3 شركات وهى مباشر لتداول الأوراق المالية، ومباشر لإدارة الأصول، ومباشر للاستشارات المالية.