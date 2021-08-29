«مباشر كابيتال» تنفذ خطة توسعية كبيرة فى «الخدمات والأنشطة المالية»

حل إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال للاستثمارات المالية، ضيفًا على برنامج CEO level فى حلقة الخميس الماضى، على شاشة ALMAL TV بمنصة يوتيوب، كاشفًا فى حواره عن رحلة «مباشر» من شركة محتوى وشاشات إخبارية، إلى بنك استثمار يسعى إلى إتمام أجنحته لاستكمال رحلة الطيران فى سماء الخدمات المالية بمختلف أنشطتها.

وشهد الحوار الكشف عن تفاصيل خطة «مباشر كابيتال هولدنج» التوسعية، عبر الوقوف على أبرز محاور استراتيجية الشركة التى تتنوع بين إضافة أنشطة جديدة مثل تأسيس صناديق الاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تفعيل رخص الترويج وتغطية الاكتتابات.

وإلى نص الحوار المتاح الآن على شاشة ALMAL TV:

● حازم شريف: ضيف اليوم يعتبر العقل المدبر لشركة «مباشر» التى تمتلك شهرة كبيرة فى عالم سوق المال، وهو إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس الشركة.

– إيهاب رشاد: شكرًا لاستضافتكم لى فى برنامج CEO LEVEL، وإنه لمن دواعى سرورى أن أكون معكم اليوم.

● حازم شريف: دعنا نبدأ بأول أسئلة الجزء الأول من الحلقة، والذى يتمحور حول رحلة الشركة منذ بدايتها وحتى الأن؟

– إيهاب رشاد: البداية كانت الشراكة بين المجموعة الوطنية للتقنية -الشركة الأم- مع بنك مصر فى عام 1999، عبر تأسيس شركة تحت مسمى «دوت نت» التى بدأت عملها فى نشاط توزيع وبيع الشاشات للمتعاملين فى البورصة المصرية.

وفى عام 2008، اخترقت الشركة مجال السمسرة فى الأوراق المالية، عبر تأسيس شركة جديدة تحت مسمى شركة «النور» لتداول الأوراق المالية، التى تم تغيير اسمها لاحقًا لـ«مباشر»، ثم فى عام 2013 تم تأسيس شركة أخرى بمجال إدارة الأصول تحت مسمى «مباشر لإدارة الأصول»، وفى عام 2016، قررنا تأسيس شركة جديدة بنشاط الاستشارات المالية.

وشهد عام 2018، تأسيس شركة مباشر كابيتال هولدنج، التى باتت تمتلك تحت مظلتها 3 شركات تابعة، وهى مباشر لتداول الأوراق المالية، ومباشر لإدارة الأصول، ومباشر للاستشارات المالية.

● حازم شريف: كم يبلغ حجم رؤوس أموال تلك الشركات، فى ظل عدم توافر البيانات عن شركات المجموعة؟

– إيهاب رشاد: نظرًا لعدم الإفصاح سابقًا فى ظل كون الشركة غير مدرجة، فإن تلك المعلومات لم تكن متاحة وعلى أي حال يبلغ رؤوس الأموال المرخص به للشركات، 200 مليون جنيه للشركة القابضة «مباشر كابيتال»، و150 مليون جنيه لشركة السمسرة، و25 مليونًا لشركة إدارة الأصول، ومليون لشركة الاستشارات المالية.

200 مليون جنيه قيمة حقوق الملكية للمجموعة

● حازم شريف: نظرًا لأن رؤوس الأموال المرخص به غير معبرة، فهل تكشف لنا عن رؤوس الأموال المدفوعة لتلك الشركات؟

– إيهاب رشاد: نحن نتحدث عن إجمالى حقوق ملكية للشركة القابضة، «متضمنة الأرباح المحتجزة»، يقارب نحو 200 مليون جنيه.

مليار جنيه حجم الأصول المدارة.. ونُنهى الاستحواذ على شركة جديدة خلال أيام

● حازم شريف: كم يبلغ حجم الأصول المدارة فى الشركة؟ وما هيكل تلك الأصول محافظ أم صناديق استثمار؟

– إيهاب رشاد: حجم الأصول المدارة يقدر بنحو مليار جنيه تقريبًا، تتشكل من المحافظ المالية، ونسعى حاليًا إلى تفعيل نشاط صناديق الاستثمار، عبر الاستحواذ على إحدى الشركات التى تمتلك صندوق استثمار.

● حازم شريف: ننتقل إلى الحديث عن قطاع السمسرة، الشركة بدأت ذلك النشاط فى عام 2009 /2010، واحتلت مراكز متأخرة، لكنها نجحت فى التوقيت الراهن فى احتلال المركز الـ6، فكيف حققت الشركة تلك الطفرة والتواجد ضمن شركات سمسرة لها باع وتاريخ كبير فى المجال؟ وماذا عن هيكل عملاء «مباشر»؟

– إيهاب رشاد: عند انتقالى لإدارة شركة مباشر مصر فى عام 2011 عقب نجاحى فى إيصال «مباشر الإمارات» لصدارة شركات السمسرة فى البورصة الاماراتية، كانت «مباشر مصر» تحتل المركز الـ81 بحصة سوقية 0.25%.

قمنا بإعداد دراسات عن السوق فى ذلك الوقت، ثم وجدنا أن التكنولوجيا هى السبيل الوحيدة وفرس الرهان للمستقبل فى سوق السمسرة بمصر، ومن هنا بدأنا فى «مباشر مصر» الوقوف على الفوارق التكنولوجية بين فرعى الشركة بمصر والإمارات، والسعى لتطبيقها ونقلها للسوق المحلية، خاصة أن «مباشر الإمارات» فى ذلك الوقت 2011 أطلقت أول تطبيق إلكترونى للتداول فى البورصة الإماراتية.

أطلقنا حملة تسويقية فى شوارع القاهرة الكبرى فى 2013 رغم الاضطرابات

إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال للاستثمارات المالية

ووضعت هدف أن تحتل «مباشر» المركز الـ20 من المركز الـ81، وذلك عبر الاتفاق مع مجلس الإدارة على تنفيذ خطة مدتها 5 أعوام، وتم البدء فى تنفيذ الخطة عبر إطلاق حملة تسويقية فى شوارع القاهرة الكبرى عام 2013، الذى شهد قيام الشركات بإغلاق فروعها خوفًا من المستقبل، وكان الهدف من تلك الحملة أن تستقر العلامة التجارية لـ«مباشر» فى ذهن العملاء، وحين تحسن الأوضاع الداخلية ستكون «مباشر» الشركة القادرة على استقبال العملاء مدعمة بأساليب تكنولوجية حديثة.

ونجحنا فى تحقيق الهدف، والوصول إلى المركز الـ20 قبل انتهاء الـ5 أعوام، ثم صعدنا للمركز 15، ودخلنا ضمن الـ 10 الكبار فى عام 2016، ومنذ ذلك العام لم تخرج «مباشر» من الـ10 الأوائل فى ترتيب شركات السمسرة.

ومنذ عام 2011، طرحنا أساليب تكنولوجية حديثة وبرامج إلكترونية للعملاء، مع تزويدهم بشاشات لمتابعة أسعار الأسهم والأخبار فى خدمة مجانية، ما أسهم فى زيادة عدد عملاء «مباشر» لـ15 ألف عميل، وهو رقم كبير فى سوق السمسرة.

ومع دخولنا لقائمة الـ20 الكبار فى سوق السمسرة، بدأنا التعامل مع المؤسسات الكبرى فى مصر، والعالم التى تُنفذ تعاملاتها عبر فرع الشركة بدبى، ومع تفعيل آلية الشراء بالهامش قمنا بالتعاقد مع بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية استغلالًا للطفرة والشهرة الكبيرة لأسم «مباشر»، الأمر الذى أتاح تنوعًا قويًا فى عملاء الشركة بين أفراد ومؤسسات محلية وأجنبية.

● حازم شريف: قصة مثيرة فى تطور الشركة، لكن لم أضع يدى حتى الآن على السبب الرئيسى لنمو «مباشر» بتلك الصورة، قمت بالعمل على التوسع الجغرافى والتكنولوجيا وإضافة المؤسسات، لكننى بحاجة إلى معرفة الهيكل التوزيعى لعملاء الشركة، كم تبلغ نسبة الأفراد والمؤسسات؟ وكم تبلغ نسبة التداول الإلكترونى من تعاملات «مباشر»؟

– إيهاب رشاد: التداول الإلكترونى «أونلاين» يستحوذ على أكثر من %95 من عمليات التداول فى الشركة، ونمتلك نحو 3 تطبيقات إلكترونية تحت مسمى «مباشر برو» بإصدارات برو 11، وبرو 10، وبرو 9، إضافة إلى تطبيقين إلكترونيين «مباشر تريد بلس» بإصدارين، أحدهما للهاتف المحمول، والآخر لأجهزة الكمبيوتر.

ويجب الإشارة إلى أن «مباشر» كانت من أوائل الشركات التى طبقت أنظمة الحماية والأمان لعملاء النظام الإلكترونى، إذ تم تطبيق أنظمة بصمة الوجه والأصبع كشرط رئيسى لفتح حساب العميل.

فيما تبلغ نسبة الأفراد نحو %65 من تعاملات «مباشر»، بينما تؤول الحصة المتبقية للمؤسسات المحلية، بواقع 20 و%15 لصالح العملاء الأجانب.

● حازم شريف: كيف استطعت تغيير مفهوم «مباشر» كشركة شاشات ومراقبة أحوال السوق إلى شركة تداول فى الأوراق المالية، وبنك استثمار كما هو الوضع الحالي؟

– إيهاب رشاد: نمتلك إدارة محترفة فى التسويق توفر لنا خيارات متعددة من الأفكار المتعلقة بكيفية الوصول للعملاء، ومثلما أشرت إلى أن العملاء كانوا على علم بأن «مباشر» شركة متخصصة فى الشاشات، فقمنا باستغلال تلك الشاشات فى إيصال إعلاناتنا عن شركة «مباشر» المتخصصة فى السمسرة، الأمر الذى أسهم فى زيادة معرفة العملاء بالشركة.

محافظ منصة DU تقدر بحوالى 200 مليون جنيه .. و7 آلاف عميل فى 7 أشهر فقط

● حازم شريف: ننتقل إلى الجزء الثانى من الحلقة، والذى سنتحدث خلاله عن أهداف المرحلة المقبلة.. إلى أى مدى تعتزم «مباشر» أن تتحول لبنك استثمار متكامل الأركان؟

– إيهاب رشاد: التحول إلى بنك استثمار متكامل الأنشطة كان حلمًا قديمًا، استطعنا تحقيقه خلال الفترة الراهنة، إذ نتحدث اليوم عن رخص أنشطة جديدة مثل إضافة نشاط تأسيس صناديق الاستثمار، وطرح منتجات استثمارية جديدة مثل منصات DU، وهى علامة تجارية متضمنة العمل فى 10 فروع متنوعة.

ومنصة DU INVEST تُعد مرحلة فارقة فى نشاط إدارة الأصول بمصر، قمنا من خلالها باستغلال قدرات «مباشر» التكنولوجية فى بناء نظام إلكترونى لإدارة الأصول، ومثلما كانت «مباشر» صاحبة السبق فى التداول الإلكترونى فى الإمارات عام 2005، أصبحت أول شركة تُدخل نظام إدارة الأصول الإلكترونى فى الشرق الأوسط.

وتم ضخ نحو 360 مليون جنيه فى بناء منصة DU INVEST خلال الـ3 أعوام الماضية، إذ قمنا ببناء النظام الإلكترونى الخاص بالمنصة فى مركز التنمية التكنولوجى التابع لـ«مباشر» فى سيريلانكا.

ويجب الإشارة إلى أن سوق إدارة الأصول فى مصر، كان تُعانى أزمة تركيز الشركات العاملة به على المحافظ المالية الكبيرة، والتى تتميز بمنافسة شديدة بين الشركات، وانخفاض العائد الاستثمارى، رغم وجود منطقة أخرى مهملة من قبل الشركات العاملة فى ذلك النشاط، وهى المحافظ المالية الصغيرة أو «أصول الأفراد».

والسبب الرئيسى فى عدم إقبال الشركات على تلك المحافظ يكمن فى احتياجها لقدرات بشرية كبيرة، فعلى سبيل المثال، فإن الشركة تستطيع توفير موظف لمتابعة محفظة مالية كبيرة تقدر بـ5 ملايين جنيه، فى حين لا تستطيع توفير موظف لمحفظة صغيرة بقيمة 500 جنيه.

ومن هنا قررت «مباشر» اختراق تلك المنطقة متسلحة بالنظام الإلكترونى الخاص بها، الذى يتيح للعميل إنشاء محفظة مالية صغيرة تصل إلى 500 جنيه، عبر إنشاء الحساب الخاص به، من خلال التطبيق الإلكترونى أو الموقع الخاص بالشركة.

وقمنا بطرح 5 تصنيفات للعميل وفقا لدرجة تقبله للمخاطر، يختار منها ما يناسبه ويستطيع توظيف أمواله فى المنصة لمدة يوم واحد فقط أو أسبوع أو شهر، مع إمكانية تصفية المحفظة فى أى توقيت دون خصم أية رسوم على عكس ما يطبق فى البنوك وشركات التأمين.

وبلغ عدد عملاء DU خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضى نحو 7 آلاف عميل، وسجل عائد بعض المحافظ نحو %25 خلال تلك الفترة، وستوفر منصة DU فوارق كبيرة صالح «مباشر» فى المستقبل القريب، خاصة فى ظل كون نشاط إدارة الأصول الإلكترونى بحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة وذكاء اصطناعى من الصعوبة توفيره من الشركات المنافسة لـ«مباشر» خلال الفترة الراهنة.

● حازم شريف: كم تبلغ نسبة محافظ عملاء DU من المليار جنيه المدارة فى «مباشر»؟

– إيهاب رشاد: محافظ DU المالية تُمثل نحو 15 – %20 من حجم الأصول المدارة الإجمالى فى «مباشر».

وهنا أود أن أشير إلى أن منصة DU تضم محافظ مالية صغيرة الحجم، وأخرى كبيرة الحجم، وليست مقصورة فقط على صغار العملاء، فهناك محافظ بقيمة 500 جنيه وأخرى بـ50 ألف جنيه، وبمليون جنيه.

● حازم شريف: أعتقد أن كبار العملاء يفضلون تكوين محافظهم المالية بشركات إدارة أصول بهدف متابعتها بشكل مستمر، فهل توفر منصة DU تلك الخدمة لكبار العملاء؟

– إيهاب رشاد: منصة DU توفر المتابعة المستمرة اليومية للمحافظ المالية لكبار وصغار العملاء، إضافة إلى أنها تتميز بعدم الحاجة إلى التعامل الورقى التقليدى.

● حازم شريف: تتوسع «مباشر» فى مجال السمسرة داخليًا بسبب تراكم الخبرات، وبقطاع إدارة الأصول تستحوذ على شركة قائمة، فهل هناك أية استحواذات جديدة فى المجالات التى لا تمتلك «مباشر» خبرات بها؟

– إيهاب رشاد: نعتزم التوسع فى الأنشطة داخل مصر بشكل أكبر من الوضع الراهن، وقد قمنا بإضافة نشاط الحفظ فى الربع الأخير من 2020، وفى الربع الأول من 2021 نجحنا فى الحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتابات، وفى نهاية الربع الثانى من العام ذاته بدأت خطواتنا نشاط تأسيس صناديق الاستثمار، بما يعنى أننا نسعى لإضافة نشاط جديد كل ربع عام.

وعلى مستوى المجموعة الأم ذاتها، هناك توسعات شرقًا وغربًا، إذ نعتزم تغطية كل الأسواق المالية العالمية، وتغطية كل الشركات المدرجة فى العالم، إضافة إلى خطة لتغطية الشركات غير المدرجة ، إذ تعتزم توفير شاشات لـ OTC MARKET لتسهيل متابعة الصفقات والعمليات المختلفة.

جمعنا 180 مليون جنيه لصالح شركات إدارات الأصول عبر تطبيقنا الإلكترونى فى 10 أشهر

ومباشر كانت صاحبة السبق فى عدة جوانب، منها إطلاق أول تطبيق إلكترونى للاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار أو استردادها، إذ أصبح بمقدور العميل استرداد وبيع الوثائق أو شراؤها دون عناء النزول والذهاب إلى شركة إدارة الأصول أو البنوك.

واستطاعت مباشر تجميع نحو 180 مليون جنيه لصالح شركات إدارة الأصول خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى 31 يوليو الماضى.

طرح «مباشر كابيتال» فى البورصة قبل 2025

● حازم شريف: نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات لا تمتلك «مباشر» خبرات كافية به، فهل تعتزم الاستحواذ على شركة قائمة؟ ومتى ستدير «مباشر» أول اكتتاب وطرح أولى فى البورصة المصرية؟

– إيهاب رشاد: شاركنا بالفعل فى الطرح الوحيد الذى تم فى البورصة المصرية خلال عام 2020، وهو طرح شركة «أميرالد»، ونقوم حاليًا باستقطاب كوادر وخبرات لذلك النشاط، ونتفاوض على إدارة طرحين خلال الفترة المقبلة.

● حازم شريف: هل تتفاوض «مباشر» على إدارة طرحين بمفردها أم على المشاركة فى إدارتهم مع بنوك استثمار أخرى؟

– إيهاب رشاد: نحن فى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع الشركتين على إدارة طرحهما بشكل كامل، وسيتم الإعلان عن التفاصيل عقب إنهاء تلك المفاوضات، أما توقيت الطرح فسيخضع لظروف السوق.

● حازم شريف: ننتقل إلى الجزء الثالث من اللقاء الشيق مع نائب رئيس شركة مباشر كابيتال هولدنج، وأول أسئلة هذا الجزء يتمحور حول تفاصيل طرح «مباشر كابيتال» فى البورصة.. هل التركيبة والهيكلة الحالية للشركة ستكون مناسبة للطرح ومغرية للمستثمرين؟

– إيهاب رشاد: سيتم طرح «مباشر كابيتال» فى البورصة فى غضون 3 – 4 أعوام، وستكون «مباشر كابيتال» تمتلك مظلة الخدمات المالية، سواء «السمسرة» و«الترويج وتغطية الاكتتابات» و«إدارة الأصول» و«الحفظ»، فيما لن تكون شركة المحتوى «مباشر إنفو» أو شركة الشاشات تحت مظلة «مباشر كابيتال».

خطة لاختراق نشاط «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

● حازم شريف: هل تعتزم «مباشر» التوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية على غرار ما تفعله بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية ؟

– إيهاب رشاد: خطة «مباشر» تضم التوسع فى أنشطة التأمين وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا أعتقد أن «مباشر» ستضيف نشاط التمويل الاستهلاكى أو التمويل متناهى الصغر.

● حازم شريف: هل هناك نية لاستحواذ «مباشر» على إحدى شركات التأمين؟

– إيهاب رشاد: دخول «مباشر» لمجال التأمين سيتم غالبًا عبر صناديق الاستثمار التى سيتم تأسيسها، إذ قد يتم الاستحواذ على إحدى الشركات القائمة بصورة غير مباشرة، عن طريق أحد الصناديق التى سيتم تأسيسها، وذلك فى إطار خطة إطلاق صناديق استثمار جديدة خلال عام 2022، فى قطاعات مختلفة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

كما تدرس «مباشر» إمكانية الدخول فى إصدارات الصكوك والسندات الخضراء خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يتماشى مع شريحة كبيرة من المتعاملين.

● حازم شريف: هل هذا يعنى أن «مباشر» لا تعتزم الحصول على رخصة تأمين؟

– إيهاب رشاد: «مباشر» قد تتقدم بطلب للحصول على رخصة للوساطة في التأمين، لأنها قد تخدم مشروعات أخرى فى الشركة.

● حازم شريف: هل تشير إلى أن «مباشر» تعتزم تأسيس صناديق استثمار مباشر؟

– إيهاب رشاد: بالفعل، نعد خطة لإطلاق صناديق استثمار متنوعة، منها أشكال تقليدية مثل الأسهم وأدوات الدين، ومنها صناديق استثمار مباشر فى التعليم والصحة، فيما سيتم تحديد توقيتات إطلاقها وفقًا لظروف السوق وجاهزيتها.

● حازم شريف: ننتقل إلى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هل دخول «مباشر» لهذا النشاط سيكون عبر صناديق الاستثمار المباشر؟

– إيهاب رشاد: نعد حاليًا دراسة الجدوى والخطة الخاصة بذلك النشاط خلال الفترة الراهنة.

● حازم شريف: متى ستنتهى عملية الاستحواذ على الشركة التى تمتلك صندوق استثمار؟

– إيهاب رشاد: ستنتقل إدارة الشركة إلى «مباشر» خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، فيما نترقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عملية الاستحواذ، تمهيدًا لنقل الملكية.

● حازم شريف: رئيس البورصة الدكتور محمد فريد مهتم بفكرة الادخار (التحويش) عن طريق الاستثمار فى سوق المال، هل تم التعاون بينكم خاصة فى ظل إطلاق «مباشر» لمنصة DU؟

– إيهاب رشاد: نتعاون مع البورصة المصرية بشكل مستمر، سواء فى ملف الادخار عبر منصة DU أو فى ملف تسويق سوق المال أمام المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة.

● حازم شريف: ما الملف الذى تنتظر أن تنجزه «مباشر» فى 2021، وسيكون

الأهم خلال ذلك العام؟

– إيهاب رشاد: نأمل فى إنهاء عائلة منصات DU بكل مشتقاتها التعليمية والاستثمارية والتثقيفية، بهدف استغلال تلك المقومات فى جذب أكبر عدد ممكن إلى السوق، إذ تشير أرقام الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المتعاملين المصريين يمثلون نحو %0.5 من الشعب فقط، مقارنة بالبورصة الأمريكية التى تسجل متعاملين بنسبة %50 من الشعب الأمريكى.

● حازم شريف: متى ستكون «مباشر» قادرة على التواجد فى الـ5 الكبار بترتيب السمسرة؟

– إيهاب رشاد: فى حالة استبعاد الصفقات «مباشر» تعد حالياً ضمن الـ5 الكبار فى سوق السمسرة، ولكن ستكون «مباشر» ضمن الـ5 الكبار فى الترتيب العام -الذى يتضمن الصفقات- فى عام 2022.