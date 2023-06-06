«مباشر كابيتال» تكشف موعد استئناف خطة إطلاق «صناديق الاستثمار العشرة»

كشف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج مصر أن الشركة تعتزم العام المقبل استئناف خطة إطلاق صناديق الاستثمار العشرة التى أعلنتها فى 2021 عقب الانتهاء من زيادة رأس المال إلى 50 مليون جنيه.

وكان لدى مباشر خطة فى 2021 لإطلاق 10 صناديق استثمار فى مجالات متنوعة تباعا ولكن التغيرات التى شهدها سعر الصرف ووضع العملة المحلية، وما ترتب عليه من ضبابية وعدم يقين أدى إلى حدوث تباطؤ فى تنفيذ المخطط، وكان الصندوق الوحيد الذى تم العمل عليه هو كاش مباشر، وفقا لرشاد.

ولفت إلى أن مباشر على استعداد لاستئناف إطلاق الصناديق بشكل ذاتي أو عبر شراكات مع جهات أخرى، وأنه يجرى حاليا التواصل مع عدة جهات بالسوق لإطلاق صناديق مشتركة قد يكون من بينها صندوق للذهب، بجانب الانفتاح على فكرة إطلاق صناديق للصكوك والسندات الخضراء.

وحول طبيعة الصندوق الثانى أكد رشاد أنه لم تتضح رؤيته بعد، فقد يكون صندوق إسلامي، أو دخل ثابت، أو أسهم، أو ذهب، مؤكدا أن «مباشر» منفتحة على مبدأ الشراكة، وعلى كافة الأفكار، وأن هناك عرض من جهة ما حاصلة بالفعل على بعض الموافقات للشراكة فى صندوق للذهب.

وأشار «رشاد» إلى أن عملية إطلاق الصناديق العشرة كانت تتطلب إجراء زيادة رأس مال من الشركة الأم لـ”مباشر مصر” إلى 50 مليون جنيه، مؤكدا أن أوضاع سعر الصرف وحالة عدم اليقين المسيطرة على وضع العملة حالت دون تنفيذ المخطط، وتم استبدال الخطة لتصبح زيادة رأس المال من الأرباح المحققة بالسوق المحلية.

وأضاف أنه قبل نهاية الربع الثانى من العام الجارى سننتهى من زيادة رأس المال إلى 50 مليون جنيه، مما سيؤمن لنا استئناف إطلاق الصناديق العشرة، موضحا أنه تم التأخر فى تنفيذ الخطة نتيجة ظروف خارجة عن إرادتنا،و كان رأس المال 20 مليون جنيه فى 2021، وتم زيادته تدريجيا على أكثر من دفعة حتى بلغنا 45 مليون جنيه حاليا.