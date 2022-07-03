«مباشر كابيتال» تطلق صندوق «كاش» باستثمارات مستهدفة تصل إلى مليار جنيه

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج»، إن شركته تعتزم إطلاق صندوق «كاش مباشر» بالربع الثالث من العام الحالي، بمستهدف يصل إلى مليار جنيه خلال 2023.

وأضاف أن «مباشر كابيتال» استحوذت على الصندوق من جانب شركة «مصر الخير»، وله كيان تابع يُديره، وتم تغيير اسمه إلى «صندوق مباشر النقدى»، وذلك عقب إتمام عملية الاستحواذ خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «رشاد» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة حاليًا فى مرحلة استيفاء الموافقات من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بعملية إعادة هيكلة الصندوق والشركة الخاصة به.

ولفت إلى أن صندوق «كاش مباشر» سيكون ضمن شريحة الصناديق النقدية، ويستهدف جمع أموال بقيمة مليار جنيه خلال 2023، على أن يتم الترويج له بدول الخليج.

وأشار إلى أن «مباشر كابيتال» أطلقت حملات ترويج فى الفترة الأخيرة بدول الإمارات والبحرين، من خلال الأذرع التابعة لها هناك، بغرض استقطاب رؤوس أموال جديدة للبورصة المصرية.

إيهاب رشاد: توقعات باستمرار تحركات السوق غير المواتية حتى نهاية الربع الثالث

ومن ناحية أخرى قال «رشاد» إن أسعار أسهم السوق المصرية وصلت لمرحلة متدنية، وبالتالى فهى جاذبة مقارنة بباقى أسواق المنطقة، متوقعًا أن تستمر السوق فى حركتها غير المواتية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، على أن تستعيد قوتها بالربع الأخير.

ولفت إلى أن ظروف السوق تلك دفعت «مباشر كابيتال» للهدوء فى توسعاتها فيما يتعلق بنشاط السمسرة، سواء بإطلاق منتجات أو خدمات جديدة خلال فترة النصف الأول من العام الحالى.

وعلى جانب آخر، قال إن الشركة الأم «مباشر كابيتال هولدنج» لديها تطلع لإطلاق حزمة من الصناديق التى تعمل بشكل مبتكر بخلاف الموجودة فى السوق الفترة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية» تراجع أداؤها بشكل محدود خلال فترة النصف الأول من العام، لتأتى فى المركز الثامن مقارنة بالترتيب السادس بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 9.1 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.7 من خلال تنفيذ 562.2 ألف عملية على 5.4 مليار ورقة مالية.