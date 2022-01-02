«مباشر كابيتال» تخطط لزيادة تعاملات منصة «DU» بقيمة 300 مليون جنيه خلال 2022

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «مباشر كابيتال» للاستثمارات المالية، إنها تستهدف زيادة تعاملات منصات «DU» التابعة بواقع 300 مليون جنيه، خلال عام 2022.

يُذكر أن مجموعة مباشر المالية أطلقت خلال شهر يناير الماضى علامتها التجارية الجديدة فى مجال الخدمات المالية، والتى تُعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط تحت اسم «DU» من خلال عدة منصات إلكترونية، برأسمال استثمارى 360 مليون جنيه.

وأضاف «رشاد» أن قيم التعاملات عبر المنصة سجلت نحو 200 مليون جنيه منذ الإطلاق الرسمى وحتى الوقت الراهن، ومستهدف الوصول إلى 500 مليون جنيه خلال 2022، مشيرًا إلى أنها تمكنت من جذب حوالى 9 آلاف عميل.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «مباشر» تستهدف استقطاب حوالى 12 ألف عميل جديد للمنصة خلال عام 2022 بمتوسط ألف عميل شهريًا، مضيفًا أن هناك نية لجذب أموال المصريين المقيمين بالخارج بغرض الاستثمار فى السوق المحلية من خلال «DU» التابعة .

وقال إن الشركة تعتزم أيضًا مواصلة تطوير المنصة عبر طرح مزيد من الخدمات الجديدة التى تتم من خلالها.

وتجدر الإشارة إلى أن «DU INvest» هى أول منصة ادخار واستثمار فى مصر تتيح للمستثمرين والأفراد من جميع فئات الدخل استثمار مدخراتهم بكفاءة مع تنويع محافظهم من خلال حلول استثمارية مرنة مثل خطط التوفير.

إيهاب رشاد: نتجه لرفع رأس المال بأكثر من 30 مليون جنيه لضخها بالتوسعات

على جانب آخر، كشف «رشاد»، أن «مباشر كابيتال» تعتزم زيادة رأسمالها بأكثر من 30 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، ليتجاوز 50 مليون جنيه مقارنة مع 20 مليون حالياً، وتقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها .

ولفت إلى أن زيادة رأس المال تأتى بغرض دعم خطط الشركة التوسعية بإطلاق مزيد من الصناديق خلال العام الحالى، لافتًا إلى أن الشركة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إتمام عملية الاستحواذ على إحدى شركات إدارة صناديق الاستثمار، وتمتلك صندوق استثمار بقيمة أصول 20 مليون جنيه تقريباً.

تجدر الإشارة إلى أن «مباشر إنترناشيونال» حلت فى المركز التاسع على صعيد ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية بنهاية العام الماضى، مقارنة بالمركز الثامن خلال 2020، وحصدت حصة سوقية %3.9 بقيمة تداول 36.1 مليار جنيه، ونفذت عدد عمليات 1.6 مليون على 16.06 مليار ورقة مالية.