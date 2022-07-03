«مباشر»: ضعف أحجام التداول يُنذر بمزيد من التراجع للبورصة المصرية

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن استمرار ضعف أحجام التداول في البورصة المصرية تُنذر بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة .

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على هبوط حاد، وسط أحجام تداول متدنية، وذلك استمرارا لحالة الهبوط التي تُهيمن على المؤشرات منذ فترة، وبحلول الساعة 11.55 من جلسة اليوم الأحد هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” حوالي 3.2% .

وقال خبراء البورصة إن ضعف السيولة الناتج عن غياب القوى الشرائية لايزال يضغط على السوق، مما يفاقم النظرة الرمادية ويصعب التنبؤ بحركة المؤشرات.

وتجدر الإشارة إلى أن البورصة تشهد تراجعات كبيرة منذ فترة دفعتها إلى مستويات 9225.6 نقطة، الأسبوع الماضى، الذى انتهى بتراجع المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» بنسبة 2.27% و«EGX70» بنحو 3.24% مسجلا 1721 نقطة، والأوسع نطاقا «EGX100» بحوالى 3.11% إلى 2548 نقطة.

وتكبدت السوق خسائر رأسمالية الأسبوع الماضي نسبتها 2.11% بما قيمته 13.4 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقى تعاملاته الأسبوعية عند 621.9 مليار جنيه، مقارنة مع 635.3 مليار نهاية الأسبوع السابق.