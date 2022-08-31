مباشر: صفقة «القابضة الغذائية» تضع القيمة العادلة لسهم لدلتا للسكر عند 19.52 جنيه

أصدرت وحدة بحوث شركة مباشر المالية ورقة بحثية حديثة استندت فيها إلى خبر نشرته “المال” مؤخرا بشأن صفقة استحواذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حصة في شركة الفيوم للسكر.

وربطت الورقة البحثية بين الصفقة المذكورة وتقييم شركة الدلتا للسكر المقيدة في البورصة، باعتبار أن الشركتان تعملان في نفس النشاط، كما تمتلك الدلتا للسكر حصة مباشرة في الفيوم للسكر.

يذكر ان “المال”، قد نقلت، قبل ايام، عن مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد استحوذت على حصة قدرها 17 % من «الفيوم للسكر» مقابل 305 ملايين جنيه، لترفع حصتها فى الأخيرة إلى 20 % تقريبًا.

وقالت المصادر أن «القابضة للصناعات الغذائية» تستهدف من الاستحواذ على حصص جديدة فى «الفيوم للسكر» الوصول إلى حصة حاكمة تمكنها من تحقيق مستهدفاتها على صعيد زيادة الإيرادات.

وترى وحدة بحوث “مباشر” أن سعر شراء الشركة القابضة للحصة المذكورة يصل باجمالي القيمة السوقية لشركة الفيوم للسكر إلى 1.794 مليار جنيه.

وقارنت “مباشر” قيمة صفقة الاستحواذ المذكورة بشركة الدلتا للسكر المقيدة في البورصة المصرية، موضحة ان السعر السوقي للHخيرة في البورصة يبلغ حوالي 13.35 جنيه للسهم.

وأوضحت أنه وفقاً لعدد الأسهم الحالية لشركة الدلتا للسكر البالغ 142.198 مليون سهم تصبح القيمة السوقية الحالية لشركة الدلتا للسكر حوالي 1.898 مليار جنيه.

وقالت “مباشر” أن شركة الدلتا للسكر تمتلك حاليا حصة 26.8% في الفيوم للسكر، كما تمتلك الدلتا للسكر حصة 30% في النوبارية للسكر.

واشارت إلى أنه مع تطبيق التقييم الحالي لصفقة شراء القابضة لحصتها الأخيرة في الفيوم للسكر على شركة الدلتا للسكر باستخدام أسلوب التقييم Comparable Transaction Method سيجعل القيمة السوقية للدلتا للسكر عند 2.776 مليار جنيه.

وذكر أن القيمة السوقية المذكورة تضع القيمة العادلة للدلتا للسكر عند 19.52 جنيه للسهم مما يعني عائد رأسمالي محتمل 46% Hعلى السعر السوقي الحالي لسهم وهو 13.35 جنيه للسهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الفيوم السكر تخطط من وصول طاقتها الإنتاجية إلى 210 ألف طن سكر (من محصول بنجر السكر) في الموسم السنوي للإنتاج المحلي، وفقا لأخر بيانات معلنة .

لكن الطاقة الإنتاجية المستهدفة القصوى للشركة في الموسم السنوي المحلي حاليا تقريبا 325 ألف طن سكر (من محصول بنجر السكر).