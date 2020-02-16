مباشر سمسارا لطرح 28% من أميرالد العقارية بالبورصة

طرح إميرالد هو باكورة الطروحات في البورصة المصرية والتي يتوقع أن تشهد نشاطا خلال العام الجاري

أعلنت شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية عن قيام شركتها التابعة مباشر لتداول الأورق المالية بدور سمسار في الطرح الخاص لنحو 28% من أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الطرح.

وفي هذا السياق، أكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن هذا الطرح هو الأول في البورصة المصرية خلال 2020، ويأتي في ظل المؤشرات الإيجابية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من قبل الحكومة المصرية.

وأشار رشاد إلى أن تولي مباشر لتداول الأوراق المالية دور سمسار في الطرح الخاص لنسبة من أسهم إميرالد للاستثمار العقاري بالبورصة يعد نجاحاً جديداً يُضاف إلى سجل نجاحات شركة مباشر، خاصة أن شركة إميرالد ستقدم نموذجاً للطرح القائم على أصول ذات قيمة سوقية تفوق المليار جنيه، تشمل امتلاكها مركزاً تجارى بمنطقة القاهرة الجديدة، وتقدر مساحة أراضيها التجارية بنحو 40 ألف متر.

أضاف رشاد أن طرح إميرالد هو باكورة الطروحات في البورصة المصرية والتي يتوقع أن تشهد نشاطا خلال العام الجاري مع استئناف برنامج الطروحات العامة مثل بنك القاهرة واي فاينانس وكذلك اهتمام عدد من الشركات الكبري في القطاع الخاص بالتواجد بالبورصة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي من شأنة دعم الثقة في البورصة المصرية.

ومن المقرر أن تطرح الشركة نحو 28% من أسهمها، أي نحو 70 مليون سهم بسعر 2.89 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه.

وتتوزع ملكية إميرالد للاستثمار العقاري مناصفة بين شركة أمواج العقارية والمصريين للإسكان، وسيتم عبر الطرح بيع %14 من حصة كل مساهم.