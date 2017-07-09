مباشر: سعر الصرف يربح من رفع الفائدة وعجز الموازنة أكبر الخاسرين

قال تقرير اقتصادي حديث إن رفع الفائدة الأخير الذي أجراه البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 2% لن يكون له تأثير على معدلات التضخم التي ستظل مرتفعة، فيما سيكون الرابح الأكبر منه هو سعر الصرف، والخاسر الأكبر هو عجز الموازنة.

وقال التقرير الذي صدرعن مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال، إن الحركة المفاجئة التي قام بها البنك المركزي مخالفا كل التوقعات برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لمستويات 17.75% إلى 19.75% على التوالي، لن تجدي في محاربة نسب التضخم التي ستظل مرتفعة.

ويرى “مباشر” أن قدرة أسعار الفائدة المرتفعة في السيطرة على التضخم تظل محدودة نظرا لأنه ناتج عن تكلفة وليس عن تسارع الطلب، وبالتالي فإن ارتفاع العائد على الادخار سيعجز عن امتصاص أثر ارتفاع تكلفة الطاقة (وقود وكهرباء) المتزامن مع ارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة بـ1%.

ورجح أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول في العام المالي حوالي 35%، مشيرا إلى أن أثر الأساس في نوفمبر المقبل سينجح لاحقاً في خفضه بشكل كبير.

ويظل عجز الموازنة هو المشكلة، بحسب التقرير، الذي قال إن السياسة النقدية الحالية تعمل في اتجاه معاكس للإصلاح المالي المعلن والذي يستهدف السيطرة على عجز الموازنة.

ورفع مباشر توقعاته لعحز الموازنة خلال العام المالي الحالي من 418 مليار جنيه (10.1% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى حوالي 431 مليارًا (10.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع تزايد مدفوعات الفوائد، مستندا في ذلك إلى ترجيحات أن الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة مؤقت حتى 2018.

ويعد ذلك هو الأثر السلبي الأكبر لرفع أسعار الفائدة، إذ إن الحكومة هي المقترض الأكبر من الجهاز المصرفي، ويؤدي تزايد مدفوعات الفوائد إلى ابتلاع ما يتم ترشيده من منظومة الدعم وغيره، وهو أثر سلبي يعاكس أي أثر إيجابي محتمل على التضخم، وفقا للتقرير.

وفي المقابل يبقى سعر الصرف هو الرابح الوحيد من زيادة أسعار الفائدة في ظل ارتفاع تنافسية العوائد على أذون الخزانة لارتفاع عائدها وسيولتها، إذ يرى التقرير أنه من المتوقع أن تشهد السوق المصرية المزيد من التدفقات الأجنبية وإن كانت تعتبر أموالاً ساخنة في نهاية الأمر.

جدير بالذكر أن العائد على الأذون المستحقة بعد 182 يوماً قد تضاعف تقريباً من 11.82% إلى 21.15% في الفترة من فبراير 2016 إلى المزاد الأخير الذي تم عقده 6 يوليو 2017.