مباشر: خفض دعم البترول فرامل لعجز الموازنة وبنزين للتضخم

أسماء السيد تحت عنوان "نار التضخم لا تستدعي مزيدًا من البنزين" أصدرت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال، تقريرًا بحثيًا، توضح فيه تأثير خفض دعم المحروقات على معدل التضخم، وقالت إنه سيؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فمن ناحية ستزيد النفقات المباشرة من…

أسماء السيد

تحت عنوان “نار التضخم لا تستدعي مزيدًا من البنزين” أصدرت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال، تقريرًا بحثيًا، توضح فيه تأثير خفض دعم المحروقات على معدل التضخم، وقالت إنه سيؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فمن ناحية ستزيد النفقات المباشرة من الدخل إلى الوقود والمحروقات، وهو ما سينعكس على بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلا أن التأثير غير المباشر سيظل الأقوى.

وتوقعت “مباشر” أن تتجدد الموجة التضخمية وإن لم تكن بنفس قوة سابقتها في نوفمبر، فيما تُشير التوقعات إلى أن يسجل شهر يونيو حوالي 28% على أساس سنوي، إلا أن الشهور ما بين يوليو – نوفمبر 2017 ستسجل ما بين 34% و36% قبل انخفاض معدل التضخم قبل نهاية العام نظرًا لانتهاء سنة الأساس في نوفمبر، حيث إن بند الأغذية والمشروبات سيعاني من ارتفاع أسعار غاز الطبخ، وكذلك أسعار السولار نظرًا لارتفاع نفقات النقل، بالتزامن مع ارتفاع اسعار الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14% على السلع والخدمات الخاضعة لها.

وتوقعت في “التقرير البحثي”، أن يحتفظ المركزي بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في الأجل القصير، إذ جاءت الزيادة الأخيرة بـ200 نقطة، كخطوة استبقائية لمعدلات التضخم المتوقعة.

وتساءلت “مباشر”، عن إمكانية مساهمة خفض دعم المواد البترولية في خفض عجز الموازنه هذا العام، وقالت إن الحكومة توقعت عجزًا كليًا في مشروع موازنة 2017-2018 بنحو 370 مليار جنيه- وفقًا لبيان المالية- حوالي 9% من الناتج المحلي، إلا من ناحية أخرى من المتوقع أن تتجاوز بعض النفقات الأرقام المنصوص عليها والتى تم تقدير العجر على أساسها.

وتابعت: من ناحية أخرى تؤدي الزيادة في سعر الفائدة والتى أقرها المركزي مؤخرًا إلى تجاوز مدفوعات الفوائد البالغة 380 مليار جنيه التى تضمنها البيان المالي إلى حوالي 407 مليارات جنيه، ومن ناحية أخرى فتم زيادة دعم السلع التموينية إلى 85 مليار جنيه بدلاً من 63 مليار جنيه مع زيادة قيمة دعم سلع البطاقة التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها للبطاقة، وبالتالي فمن المتوقع أن هذه الزيادات أن تتجاوز الوفر المتوقع من خفض دعم المحروقات والبالغ حوالي 35 مليار جنيه، وبالتالي نتوقع الوصول بالعجر إلى 418 مليار جنيه أو حوالي 102% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورجحت “مباشر” أن تسفر الموازنة عن عجز أولي بحوالي 11 مليار جنيه تقريبًا، على خلاف توقعات البيان المالي بتحقيق فائض أولي بنفس الرقم، وذلك بناء على أن العجر الكلي المتوقع 418 مليار جنيه يتجاوز مدفوعات الفوائد المتوقعه الـ 407 مليار جنيه.

وأوضحت، أن رؤيتها بشكل عام تأتي أن خفض دعم المواد البترولية سيكون له أثر ايجابي على الموازنه ولكن على مدى أطول من المتوقع، حيث مازالت مدفوعات الفوائد تبتلع أي نفقات يتم إدخارها من أبواب أخرى، وتوقعت بحوث مباشر، احتفاظ عجز الموازنة كنسبة من الناتج الملحي بمستوى 10.2% في 2017 – 2018، وهو مستوى مقارب للمستوى الفعلي المتوقع للعام 2016 – 2017 بنسبة 10.5% من الناتج المحلي.

وأشارت إلي رؤيتها باختصار، في مجالات العلوم الاجتماعية لا يوجد ما يسمى بـ “قياس واحد مناسب للجميع”، فبينما تؤكد دراسات صندوق النقد الدولي على أن دعم الوقود هو كمبدأ سياسة غير عادلة اجتماعياً وتحابي الطبقات الأكثر قدرة على حساب الأكثر احتياجاً، إلا أن لنا تحفظات على تطبيق خفض دعم الوقود في هذا التوقيت. الأول أن اجتماع مشكلات ضعف النمو مع ارتفاع غير مسبوق للتضخم بالإضافة إلى تفاقم الدين العام كثلاث مشكلات مركبة مجتمعة تجعل الوضع الاقتصادي المصري معقداً. ففي وقت تزايد الدين الخارجي وتوحش مدفوعات الفائدة، فإن انعكاس إصلاح الدعم على تحسن عجز الموازنة سيكون أكثر بطئاً. أما التحفظ الثاني فيتعلق بمعدلات التضخم المرتفعة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً. فالضغوط التضخمية تدخلنا مجدداً في دائرة مفرغة من تباطؤ النمو لارتفاع تكاليف الإنتاج من ناحية وكذلك تآكل القوة الشرائية بما يهدد الطلب الكلي بالتراجع من ناحية أخرى، حيث لم يستطع بعد الاقتصاد المصري امتصاص الأثر الكامل لقرارات نوفمبر 2016، والتي نتج عنها ارتفاعات متتالية بعدلات التضخم الحالية والتي لا تحتاج مزيداً من الاشتعال.

وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود يوم الخميس الماضي، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئة.

ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 في المئة. وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأكثر استعمالا في مصر وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55 في المئة، كما ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهو المنزلي إلى الضعف، من 15 إلى ثلاثين جنيها.