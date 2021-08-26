«مباشر»: جمعنا 180 مليون جنيه عبر التطبيق الإلكتروني للاكتتاب في صناديق الاستثمار

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن شركته جمعت نحو 180 مليون جنيه لصالح شركات إدارة الأصول عبر تطبيقها الإلكتروني المتخصص في الاكتتاب او استرداد وثائق صناديق الاستثمار خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى يوليو 2021.

وأضاف في حواره مع برنامج CEO LEVEL المذاع حاليَا على شاشة “المال” على منصة “يوتيوب”، أن تطبيق مباشر الإلكتروني يعد الأول من نوعه في مصر، إذ يتيح للعميل إمكانية شراء أو استرداد وثائق صناديق الاستثمار إلكترونيًا دون عناء الذهاب للشركة وما إلى ذلك.

وأوضح نائب رئيس مجلسإادارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن مباشر قامت بتجهيز تكنولوجيا تطبيق الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وانتظرت حتى أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ذلك الملف، ثم أعلنت عنه في يوليو الماضي مباشرة لتكون الشركة صاحبة السبق.

وتأسست شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية في عام 2018، وتمتلك تحت مظلتها نحو 3 شركات تابعة، وهي مباشر لتداول الأوراق المالية، و مباشر للاستشارات المالية، و مباشر لإدارة الأصول.