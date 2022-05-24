«مباشر» تُوصي متعاملي البورصة المصرية الاحتفاظ بالنقدية ومراقبة مستوى حماية الأرباح

أوصت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” متعاملي البورصة المصرية بالاحتفاظ بمعدلات السيولة لديهم قدر الإمكان ومراقبة مستويات حماية الأرباح؛ حتى يتمكن المؤشر الرئيسي من تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 10570 نقطة.

وقالت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه: إن المؤشر يحاول اختراق مستوى المقاومة 10570 نقطة، وإن الاختراق سيؤهله للتحرك صعودًا نحو 10640 نقطة .

وهيمن التراجع على أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم، إذ انخفض أداء المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 10415 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.59% إلى 1832 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% إلى 2750 نقطة.

وجرى التعامل على 189 سهمًا، ارتفع منها 20 فقط، وانخفض 92 أخرى، بينما استقرت أسعار 77 سهما عند نفس مستويات جلسة أمس الاثنين .

وتواصل مؤشرات البورصة المصرية حركتها المتذبذبة التي بدأت مع بداية الاسبوع الجاري، وقال محللون فنيون إن السوق تفتقد حالة اليقين وسط تحركات الأسواق المالية بالمنطقة والعالم التي تأثرت برفع أسعار الفائدة في غالبية البنوك المركزية .

وتوقع المحللون استمرار التحركات العرضية للسوق بين مستويات 10400 و10700 نقطة على الأجل القصير لحين اتضاح الرؤية.

كانت مؤشرات السوق قد شهدت -أمس الاثنين- حالة تذبذب واضحة بين التحركات الصاعدة والهابطة خلال الجلسة انتهت بصعود محدود للمؤشرات، بقيم تعامل بلغت نحو 568 مليون جنيه.