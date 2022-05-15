مباشر تُوصي بالابتعاد عن فتح مراكز شرائية جديدة في البورصة المصرية حال استمرار التحرك أدنى 10800 نقطة

اوصت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” متعاملي البورصة المصرية خلال الفترة الحالية بالابتعاد عن فتح أي مراكز شراء جديدة وخاصة في حالة استمرار تداول المؤشر الرئيسي “egx30” أدنى مستوى 10800 نقطة .

ولفتت إلي أن المؤشر كان قد اخترق مستوى المقاومة سابقًا عند 10800 ولكنهُ لم يستطيع التماسك وأنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع ليصل عند مستوى الدعم 10690 نقطة .

وأضافت أن مستوى المقاومة الحالي للمؤشر هو 10800 أيضًا ومستوى الدعم هو 10570 و 10450 نقطة .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.34%، ليصل إلى 10678 نقطة، و “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.19% إلى 1832 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.28% إلى 2786 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.1%، ما يعادل 15 مليار جنيه، ليغلق عند 700.1 مليار جنيه.