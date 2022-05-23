"مباشر" توصي متعاملي البورصة بتجنب التعامل بالشراء الهامشي خلال الفترة الحالية

أوصت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” المتعاملين في البورصة المصرية بتجنب التعامل مع الهامش خلال الفترة الحالية، مع الاحتفاظ بنسبة مناسبة من السيولة .

وقالت في تقرير بحثي لها إن مؤشر البورصة المصرية يتراجع بشكل مباشر نحو منطقة الدعم 10440 – 10280 نقطة، وقالت إن هذه المستويات هي مستويات وقف خسارة لمن لديه مراكز مفتوحه في السوق , فيما حددت مستويات المقاومة الرئيسية عند 10640 – 10690 ثم 10800 نقطة .

وتوقع خبراء التحليل الفنى أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الأداء الضعيف على الأجل القريب لحين عودة ظهور القوى الشرائية وارتفاع متوسطات التداول .

ويرى الخبراء أن أى تحركات سواء صاعدة أو هابطة للمؤشر خلال الوقت الراهن هى تحركات مؤقتة ليظل داخل قبضة التحركات العرضية ما بين مستويات الدعم 10280 نقطة والمقاومة 10800 نقطة.

وتباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس الأحد إذ هبط “EGX30 ” بواقع 0.83% ليغلق عند 10462 نقطة، فيما ارتفع EGX70 EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنحو 0.49% ، مسجلا 1841 نقطة، والأوسع نطاقا ” EGX100 EWI” بنسبة 0.11% ليسجل 2771 نقطة.