«مباشر» توصي متعاملي البورصة المصرية الاحتفاظ بالسيولة خلال الوقت الحالي

نصحت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” متعاملي البورصة المصرية، الاحتفاظ بمعدلات السيولة قدر الإمكان خلال الوقت الحالي، مع تفعيل عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم .

وقالت إن تراجع المؤشر الرئيسي أمر وارد خلال الوقت الحالي، وخاصة إذ ظل غير قادر على الخروج من منطقة المقاومة 10370 – 10300 نقطة .

وافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.84 % عند 10263 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.24%، ليسجل 2261 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.03% مسجلًا 3237 نقطة حتى الساعة 11:00

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن الأداء الأفضل بالسوق حاليا هو لأسهم الأسمدة، والبتروكيماويات، موصيا المستثمرين بشراء بعض أسهم القطاع.

وقدر عامر عبدالقادر، مستهدفات الشراء لأسهم سيدي كرير عند 7.35 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند 105 جنبه، وسهم أبوقير للأسمدة عند 24.25 جنيه.