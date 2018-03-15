مباشر توصي بالاحتفاظ بسهم سيدي كرير

أسماء السيدأوصت بحوث "مباشر" بالاحتفاظ بسهم "سيدي كرير"، وحددت السعر المستهدف عند 37 جنيهًا.ورفعت بحوث "مباشر" توقعاتها لإيرادات الشركة خلال العام الحالي بنسبة 13% بدعم من ارتفاع حجم مبيعات اﻹيثيلين.وأوضحت الشركة أن أسعار مبيعات اﻹيثيلين ارتفعت لتسجل مليار دولار أمريكي، م

أسماء السيد





أوصت بحوث “مباشر” بالاحتفاظ بسهم “سيدي كرير”، وحددت السعر المستهدف عند 37 جنيهًا.

ورفعت بحوث “مباشر” توقعاتها لإيرادات الشركة خلال العام الحالي بنسبة 13% بدعم من ارتفاع حجم مبيعات اﻹيثيلين.

وأوضحت الشركة أن أسعار مبيعات اﻹيثيلين ارتفعت لتسجل مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ791 مليونًا خلال 2016.

وتراجعت أرباح سيدي كرير خلال 2017 على أساس سنوي، لتسجل 1.13 مليار جنيه، مقابل أرباح 1.42 مليار في الفترة المقارنة من 2016.

يُشار إلى أن الشركة تسعى لإنشاء مشروع لإنتاج البروبلين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 طنًّا سنويًّا، وبتكلفة استثمارية مقدرة بـ1.2 مليار دولار.