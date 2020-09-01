«مباشر» تنضم للعشرة الكبار في السمسرة بتداولات 2 مليار جنيه خلال أغسطس

تمكنت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية في الدخول لقائمة الـ 10 الكبار بترتيب شهر أغسطس المنقضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخه منه أن مباشر نفذت عمليات بقيمة 2.041 مليار جنيه بحصة سوقية 3.6%.

وياتي ذلك مقارنة بالمركز الـ 11، في شهر يوليو الماضي، وقيمة عمليات منفذة 1.337 مليار جنيه بحصة سوقية 2.5% .

وحققت “مباشر” المركز الـ 11 في ترتيب شركات السمسرة من أول يناير الى نهاية أغسطس 2020، بقمية تداولات منفذة بلغت 8.800 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر اغسطس المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي قد ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى مستوى 11365 نقط.

كما قفز مؤشر egx70ewi للاسهم الصغيرة والمتوسطة 20% إلى 1848 نقطة ومؤشر egx100ewi الاوسع نطاقا بنسبة 17.4% إلى 2763 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بنسبة 7.7% ما يعادل 45 مليار جنيه ليصل إلى 630.9 مليار جنيه مقابل 585.5 مليار الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي قيم التداولات 37.9 مليار جنيه، وسجل الاجانب صافي بيع بقيمة 819.3 مليون جنيه والعرب صافي شراء بقيمة 181.9 مليار جنيه.