«مباشر» تنصح بتخفيف المراكز المفتوحة بالبورصة حال تحرك المؤشر أدنى 11400 نقطة

نصحت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” متعاملي البورصة المصرية بتخفيف المراكز المفتوحة حال تحرك المؤشر أدنى مستوى 11400 نقطة.

ولفتت إلي أن المؤشر الرئيسي كان قد أغلق تعاملات أمس على تراجع طفيف وذلك عقب وصولهُ لمستوى 11562 نقطة.

وبحلول الساعة الـ1 ظهرًا وصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لمستوى 11391.4 نقطة بهبوط 1.1%.

وشهدت البورصة الإعلان عن صفقتي استحواذ هذا الأسبوع، الأولى على أسهم شركة “دومتى” الغذائية، والأخرى على “جيزة سيستمز” التابعة لشركة “بي إنفستمنتس القابضة”.

وسجلت مؤشرات البورصة أمس الإثنين أداءً متباينًا، إذ انخفض مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.29% ليصل إلى 11529 نقطة.