مباشر تفتتح فرعها الـ 12 بشبين الكوم

مصطفى طلعتافتتحت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، اليوم السبت؛ فرع الشركة الجديد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ليصل عدد أفرع الشركة إلى 12 فرعًا على مستوى الجمهورية.ونظمت الشركة حلقة نقاشية لتعريف المواطنين بأساسيات الاستثمار في البورصة، في ظل الأوضاع الاقتصادية، بحضور مسؤول

مصطفى طلعت

افتتحت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، اليوم السبت؛ فرع الشركة الجديد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ليصل عدد أفرع الشركة إلى 12 فرعًا على مستوى الجمهورية.

ونظمت الشركة حلقة نقاشية لتعريف المواطنين بأساسيات الاستثمار في البورصة، في ظل الأوضاع الاقتصادية، بحضور مسؤولي الشركة وممثلي القطاعات، على رأسهم عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث، وأحمد مبروك، مدير الاستثمار بالشركة، وأحمد عبدالنبي المحلل الإستراتيجي، وإسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي.

قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بالشركة، على هامش افتتاح الفرع أن هناك اهتمام واضح من المواطنين، بدخول سوق الأوراق المالية بعد تحرير سعر الصرف، بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة مؤخرا، في خطوة منهم لتحقيق مكاسب وتعويض الفاقد الناتج ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح الألفي أن قطاع البحوث يعمل على تقديم الخدمات اللحظية لمساعدة العملاء لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، عن طريق تغطية أقسام التحليل المالي والفني.

ولفت إلى أن شركته تمكنت من الوصول إلى قائمة الـ10 الكبار، في ترتيب شركات السمسرة؛ مشيرا إلى أن قطاع البحوث يقوم حاليا بتغطية ١٨ شركة على مستوى السوق المحلية، وتعمل على توسعة نطاق التغطية لتشمل أغلب الشركات.

واستعرض محمد بهيدي، مدير إدارة تطوير قطاع الأعمال أهم البرامج التي تعتمد عليها الشركة في تقديم الخدمة للعملاء، على رأسها برنامجي مباشر تريد بلس، ومباشر تريد برو ١١.

من جانبها قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة مباشر، اللجوء لقرض صندوق النقد الدولي، كان أمر لا مفر منه في ظل الأوضاع الاقتصادية، التي تفاقمت نتيجة انخفاض موارد النقد الأجنبي وعلى رأسها قطاع السياحة.

