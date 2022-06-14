«مباشر» تطلق منصة «دو كربتو» لتدوال العملات الرقمية في العالم العربي

أعلنت مجموعة مباشر عن إطلاق منصة دو كربتو ، وهي منصة لتدوال العملات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الخميس المقبل 16 يونيو.

وقالت “مباشر”، في بيان صحفي وصل “المال”، إن المنصة الجديدة توفر للعملاء والمتداولين إمكانية التداول على جميع أزواج العملات الرقمية، بمستوى عالٍ من الأمان ورسوم تداول منخفضة، مقابل منتجات عالية الجودة تضاهي أكبر المنصات العالمية المتخصصة في تداول العملات الرقمية.

وتتيح دو كربتو للمستثمرين المهتمين بالعملات الرقمية منتجات عالية الجودة والأمان، مستمدة من أنظمة الشركة الأم مباشر، علاوة على كل أدوات التداول اللازمة في عالم العملات الرقمية مثل (التداول الفوري – العقود الآجلة – التداول الشبكي – ونسخ التداول) بالإضافة إلى العديد من الآدوات الآخرى التي يحتاجها المتداول، ولا تكتفي المنصة الجديدة بهذا، بل تعمل على تثقيف وتعليم المتداولين بغض النظر عن مستواهم في التداول من خلال أكاديمية “مباشر كربتو”، والتي تتيح الخدمات التحليلية والإخبارية والتعليمية للمستويات المختلفة من المبتدئين.

منصة دو كريبتو هي إحدى شركات مجموعة مباشر، والتي تنتشر في نحو 76 دولة حول العالم، يمكن من خلالها التداول الأمن والوصول إلى مستوى الاحترافية في تداول جميع أنواع العملات المشفرة مثل البيتكوين، الريبل، الإيثريوم، سولانا، ودوج كوين وغيرها.

وبهذا تكون مجموعة مباشر الرائدة عالميا بتغطية كل أسواق التداول بمافيها الكريبتو بالاضافة الى معظم أسواق الأسهم العالمية واسواق العملات والمشتقات. وتتيح مجموعة مباشر عن طريق دو كريبتو للمستثمر التداول بالعملات المشفرة وعلاوة على ذلك، باعتبارها منصة من الطراز الأول، فالمنصة تقدم للمستثمرين العرب أفضل تداول آمن لأزواج العملات المشفرة.

يشار إلى أن شركة دو كريبتو حاصلة على تراخيص من الاتحاد الأوربي.

وتعد Du-Crypto نافذة العالم العربي لاستشراف مجال العملات الرقمية، ليس فقط على صعيد الاستثمار، ولكن على مستوى تقديم خدمات تعليمية مجانية مرتبطة به، وزيادة الوعي بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وكذا إطلاق العنان لاقتناص فرص استثمارية جديدة، لذا فهي المنصة الأولى التي تمد المستخدمين بجميع أخبار العملات المشفرة بشكل دوري.

إلى جانب معرفة المزيد حول تداول العملات الرقمية، والأهم من ذلك، الاستثمار فيها ,ولذلك تتعاون دو كريبتو مع موقع “مباشر دوت انفو” الموقع الأكثر انتشاراً في الوطن العربي المملوك لشركة جلوبال فايننشال ميديا ومقرها دبي ، بهدف انتاج محتوي خبري و تثقيفي لتعليم المستثمرين العرب آليات تداول العملات الرقمية www.crypto.mubasher.info.

ويقوم على Du-Crypto فريق من الخبراء من جميع أنحاء العالم العربي، لتقديم المساعدة وتثقيف المستثمرين المتحمسين للاستثمار في العملات الرقمية.