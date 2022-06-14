«مباشر» تطلق منصة «دو كربتو» لتداول العملات الرقمية في 76 دولة حول العالم

أعلنت مجموعة مباشر عن إطلاق منصة “دو كربتو”، وهي منصة لتداول العملات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الخميس المقبل 16 يونيو، والتي توفر المنصة الجديدة للعملاء والمتداولين إمكانية التداول على جميع أزواج العملات الرقمية، بمستوى عالٍ من الأمان ورسوم تداول منخفضة، مقابل منتجات عالية الجودة تضاهي أكبر المنصات العالمية المتخصصة في تداول العملات الرقمية.

وتتيح “دو كربتو” للمستثمرين المهتمين بالعملات الرقمية منتجات عالية الجودة والأمان، مستمدة من أنظمة الشركة الأم مباشر،

علاوة على كل أدوات التداول اللازمة في عالم العملات الرقمية مثل (التداول الفوري- العقود الآجلة- التداول الشبكي- ونسخ التداول)، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الأخرى التي يحتاج إليها المتداول.

وتعمل المنصة الجديدة على تثقيف وتعليم المتداولين بغض النظر عن مستواهم في التداول من خلال أكاديمية “مباشر كربتو”، والتي تتيح الخدمات التحليلية والإخبارية والتعليمية للمستويات المختلفة من المبتدئين.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، لـ”المال”، إن المنصة متاحة للتداول في كل الدول التي تعمل من خلالها مباشر والبالغ عددها 76 دولة حول العالم، وأن الهدف من إطلاقها استكمال إتاحة كل وسائل الاستثمار المتاحة.

يمكن من خلالها التداول الأمن والوصول إلى مستوى الاحترافية في تداول جميع أنواع العملات المشفرة مثل البيتكوين، الريبل، الإيثريوم، سولانا، ودوج كوين وغيرها.

وبهذا تكون مجموعة مباشر الرائدة عالميا بتغطية كل أسواق التداول؛ بما فيها الكريبتو، بالإضافة إلى معظم أسواق الأسهم العالمية وأسواق العملات والمشتقات.

يشار إلى شركة دو كريبتو حاصلة على تراخيص من الاتحاد الأوربي، وتتعاون مع موقع “مباشر دوت إنفو” الموقع الأكثر انتشارًا في الوطن العربي المملوك لشركة جلوبال فايننشال ميديا ومقرها دبي؛ بهدف إنتاج محتوي خبري وتثقيفي لتعليم المستثمرين العرب آليات تداول العملات الرقمية www.crypto.mubasher.info.