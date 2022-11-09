«مباشر» تضع سيناريو تحركات مؤشرات وقطاعات البورصة المصرية العام المقبل

وضعت بحوث “مباشر لتداول الأوراق المالية” رؤيتها لحركة البورصة المصرية، على صعيد المؤشرات، و6 قطاعات مختلفة بالسوق، خلال العام المقبل 2023، والذى تحيطه ظروف استثنائية محليًّا وعالميًّا، صاحبتها قرارات ستلقى بظلالها على الاقتصاد بشكل عام، وسوق الأسهم بشكل خاص.

وقالت بحوث “مباشر” إن توقع إبداء البورصة المصرية ردود أفعال على قرارات المركزى الأخيرة مماثلة لتلك التى أظهرتها بعد التعويم فى 2016 لن يكون عادلًا، مرجعة ذلك إلى أن العالم والاقتصاد لم يكونا بصورتهما الحالية فى هذا التوقيت.

وفى 27 أكتوبر الماضى أعلن البنك المركزى اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى اعتمادًا على قوى العرض والطلب، لينخفض سعر الجنيه من 19.70 إلى أكثر من 23 جنيهًا حاليًّا، كما رفع المركزى تكلفة الاقتراض بواقع %2.

وسرعان ما استجابت البورصة لهذه القرارات ليرتفع مؤشرها الرئيسى من مستويات 10530 نقطة إلى 11070 نقطة.

وحققت البورصة مكاسب قياسية فى أكتوبر عقب قرار اعتماد سعر الصرف المرن، حيث حلَّق مؤشرها الرئيسى EGX70 بنسبة %15.7، مغلقًا عند مستوى 11372 نقطة، وربح رأس المال السوقى 76.7 مليار جنيه، وسجلت التعاملات خلال الشهر 44.5 مليار جنيه، بدعم مشتريات محلية وعربية بإجمالى 1.845 مليار جنيه.

وقالت “مباشر” إن العوامل الاقتصادية أكثر صعوبة فى الوقت الحالى، مع اتجاه الأنظار إلى معدلات التضخم، ومعاناه أسواق الأسهم عالميًّا جراء تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يجعل الأسواق ليست فى أفضل حالاتها، مع ارتفاع معدلات التذبذب، والعوامل المختلفة الأخرى.

وخلَّفت تداعيات فيروس كورونا الذى ضرب العالم عام 2020 أزمات فى مستلزمات الإنتاج، وتعطل فى سلاسل الإمداد، وهو ما امتد لارتفاعات فى أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميًّا.

وقبل التعافى من التداعيات الاقتصادية لكورونا فوجئ العالم بالغزو الروسى على أوكرانيا، الذى سلم العالم لحلقة جديدة من ارتفاعات الأسعار، والتى جرت معها موجة تضخمية عاتية دفعت بالبنوك العالمية للاتجاه نحو السياسة النقدية المتشددة، وزيادات أسعار الفائدة.

وقرر الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، فى إطار خطته لمحاربة موجة التضخم الأعتى والأعلى بالولايات المتحدة خلال 40 عامًا، وقام بنك إنجلترا المركزى أيضًا برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

وسارت 4 بنوك خليجية على خُطى الفيدرالى، إذ أعلن مصرف قطر المركزى رفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس، والإقراض بـ50 نقطة أساس، كما قرر مصرف الإمارات المركزى رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، ورفع مصرف البحرين المركزى أسعار الفائدة بقيمة 75 نقطة، وأعلن المركزى السعودى عن رفعه لمعدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة أساس.

سيناريو المؤشر الثلاثيني

وترى مباشر إن المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 فى طريقه لاختبار مستوى مقاومة هام عند 12070 نقطة بدعم انخفاض الجنيه، وهو ما يؤهل المؤشر لاختراق مستويات 14000 و 15000 نقطة.

وحول المؤشر الثلاثينى المقوم بالدولار، قالت “مباشر” إنه مازال يتداول عند نفس مستويات التى كان عليها قبل 18 عاما، وأوضحت إنها رصدت تغييرًا فى سلوك المستثمرين على صعيد المؤشر السبعينى، اذ قفز بقوة من مستوى 1655 نقطة إلى 2307 نقطة خلال الشهرين الماضيين، مع ظهور أحجام تداول استثنائية.

وترى “مباشر” ان اختراق السبعينى مستويات المقاومة 2330 نقطة سيجعل المؤشر مؤهلا لمستويات 2560 ثم 2600 ثم 2700 نقطة.

وأصدرت مباشر توصياتها بالشراء على 10 أسهم فى قطاعات مختلفة بالسوق، حقق بعضها ارتفاعات اقتربت من %60 مثل المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، بينما يستجمع البعض الآخر قواه للارتفاعات مرة أخرى.

ووضعت بحوث مباشر رؤيتها لبعض القطاعات بالسوق، وأسهمها، جاءت كالتالي:

القطاع المالي

حددت “مباشر” سهم “آرابيا انفستمنت” بمستهدفات عند 0.40 جنيه ثم 0.425 ثم 0.52 ثم 0.595 جنيه، على أن يكون مستوى وقف الخسائر 0.23- 0.24 جنيه.

وضمت قائمة أسهم القطاع المالى، سهم البنك التجارى الدولى، والذى قدم أداءً جيدًا خلال شهر أكتوبر الماضى، إذ يستهدف 35.90 ثم 39.70 ثم 43 جنيه، بينما يمثل مستوى إيقاف الخسائر 24.50 جنيه.

أشارت إلى سهم المجموعة المالية هيرميس، والذى يتحرك فى اتجاه صاعد منذ 2020، ويستهدف 15 ثم 16.60 جنيه، محددة مستوى وقف خسائر عند 11.20 جنيه.

القطاع العقاري

وشملت قائمة أسهم القطاع العقارى، سهم بالم هيلز، والذى ارتد من منطقة دعم تاريخية حول 1 و 1.07 جنيه، محددة مستهدفات 1.56- 1.60 جنيه ثم 1.69 و 2 جنيه، ومستوى وقف خسارة 1.27 جنيه.

وأشارت إلى تحركات سهم طلعت مصطفى، الذى يتداول أعلى خط الاتجاه الصاعد منذ الربع الأول فى 2020، وسجل قاعًا جديدًا يمهد نحو مزيد من الصعود إلى مستويات 8.30 ثم 9 جنيهات، وتؤيد معظم السيناريوهات الاتجاه الصاعد.

وأوصت “مباشر” بشراء سهم طلعت مصطفى عند 8.20 جنيه، فيما كانت مستهدفات السهم عند 8.20 – 8.50 – 8.90 – 9.40 جنيه، مع الالتزام بمستوى إيقاف خسائر عند 6.50 جنيه.

وضمت القائمة سهم “مينا للاستثمار السياحي” الذى يسير فى اتجاه هابط منذ الربع الثالث من عام 2020، ويختبر مستوى مقاومة رئيسيا عند 0.98 جنيه، والذى يشجع اختراقه القوى الشرائية لبدء الحركة الصاعدة.

وأوصت “مباشر” بدأ مراكز شرائية بسهم “مينا للاستثمار السياحي” بعد اختراق 0.98 جنيه، مقدرة مستهدفات السهم عند 1.09 – 120-1.45 جنيه، مع الالتزام بمستوى وقف خسارة 0.83 جنيه.

وفيما يتعلق بسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، رجحت تحركه فى اتجاه صاعد منذ الربع الأول فى 2020، ولديه فرص لمواصلة الصعود، وأوصت مباشر بالشراء عند 6 جنيهات، مقدرة مستهدفات السهم عند 6.65 – 6.80 – 7 – 7.40 جنيه، والالتزام بمستوى إيقاف خسائر عند 5.40 جنيه.

القطاع الصناعي

وعن أسهم القطاع الصناعى، جاء سهم السويدى إليكتريك، والذى شهد ارتدادة جيدة عقب وصوله إلى مستوى دعم هام فى يوليو 2022، فيما يتحرك فى اتجاه عرضى الوقت الحالى بين 6 و 10 جنيهات.

وقدرت “مباشر” مستهدفات السهم لـ 9 – 10 – 11.60 جنيه، موصية الالتزام بمستوى وقف الخسائر 6.50 جنيه.

وضمت القائمة سهم الإسكندرية لتداول الحاويات، متوقعة أن يؤدى الاختراق المؤكد للمقاومة الرئيسية 11.90 – 12 جنيهًا، لإنهاء الاتجاه الهابط، وأن يكون بداية لاتجاه صاعد جديد يمكن أن يستمر لسنوات. وقدرت مباشر مستهدفات السهم عند 14.70 – 16 – 17.80 جنيه، وأوصت بالالتزام بمستوى إيقاف خسائر عند 11 جنيهًا.

القطاع الاستهلاكي

وضمت قائمة الأسهم الاستهلاكية، سهم جى بى أوتو، والذى يتجه لاختبار منطقة مقاومة 4 – 4.17 جنيه، والذى يمكن أن يؤدى اختراقه دفع السهم لمستوى 5 – 5.20 جنيه، مشيرة إلى أن السهم 4.05 – 4.17 – 4.40 جنيه، موصية بالالتزام بمستوى إيقاف خسائر 3 جنيهات.

خدمات الاتصالات

وحددت “مباشر” أسهم الاتصالات، ومنها سهم فورى للمدفوعات الإلكترونية، الذى يتجه لاختبار مستويات مقاومة عند 4.30 جنيه، وسيؤدى الاختراق المؤكد لهذا المستوى إلى دفع السهم نحو 5 و 5.50 جنيه، وقدرت مستهدف السهم عند 5 و 5.20 جنيه، وأوصت بالالتزام بمستوى إيقاف خسائر عند 3.20 جنيه.

وأضافت ان سهم أى فاينانس، يتجه لاختبار مستوى مقاومة عند 16 جنيهًا، والذى يمكن أن يؤدى اختراقه المؤكد دفع السهم نحو 18 – 18.90، وقدرت مباشر مستهدفات السهم عند 18 – 18.90 جنيه، وأوصت بالالتزام بمستوى إيقاف الخسائر عند 13.60 جنيه.

الموارد الأساسية

وعن أسهم قطاع الموارد الأساسية، قالت إن سهم حديد عز، يتجه نحو اختبار مستوى مقاومة رئيسى عند 17.30 جنيه، وسيدفع اختراق هذا المستوى السهم نحو مزيد من الصعود إلى 20 – 21 جنيه، وقدرت مستهدفات السهم عند 19 – 20 – 21 جنيه، موصية بإيقاف الخسائر عند 13 جنيهًا وسط مخاطرة مرتفعة.

وضمت القائمة أيضًا سيدى كرير، والذى قابل دعمًا قويًّا حول 6.70 جنيه، وبدأ فى الارتداد مختبرًا حاليًّا مستوى مقاومة حول 8 جنيهات، والذى قد يؤدى اختراقه اختبار مستوى مقاومة رئيسى عند 10.88 جنيه، وأوصت مباشر بشراء السهم بعد اختراقه المؤكد لمستوى 8 جنيهات، وقدرت مستهدفاته عند 8.90 – 9.50 – 10.88- 11.72 جنيه، مع الالتزام بمستوى وقف خسائر عند 6.80 – 7 جنيه.

وعن سهم مصر للألمونيوم، قالت إنه شهد أداءً استثنائيًّا الشهرين الماضيين، واضعة احتمالات أن السهم تحول نحو الاتجاه الصاعد على المديين المتوسط والطويل، وقدرت مباشر مستهدفات السهم عند 27.70 – 29 – 30.60 – 31.50، ومستوى إيقاف خسائر عند 21 جنيهًا.

سوق المال لن تبدى رد فعل مماثلاً لتعويم 2016 بسبب اختلاف الظروف

‏EGX30 مؤهل لاختراق 15000 نقطة مستفيدا من تراجع العملة المحلية

مستهدفات الأسهم وفقاً لـ «مباشر»

السهم توصية الشراء بسعر أعلى سعر المستهدف المحقق نسبة الربح لأعلى سعر نسبة الربح الدلتا للسكر 11.9 16.5 15.4 38.66% 29.41% سبيد ميديكال 0.64 – – – فوري 3.4 4.29 4.1 26.18% 20.59% مجموعة طلعت مصطفى 8.19 – – – – بالم هيلز 1.33 1.569 1.56 17.88% 17.21% أم.أم. جروب 2.93 4.03 4 37.54% 36.52% أبوقير للأسمدة 24.5 26.45 25.56 7.96% 4.33% ايجيترانس 1.81 2.9 2.9 60.22% 60.22% المصرية للاتصالات 15.35 17.8 17.75 15.96% 15.64% المطورون العرب 0.48 0.53 0.52 9.92% 7.44% البنك التجاري 25.68 27.3 26.8 6.31% 4.36% النصر للملابس 0.76 0.94 0.92 24.21% 21.05%

المصدر: تقارير مباشر

إعداد: المال