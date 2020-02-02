“مباشر” ترفع تقييم سهم المصرية للاتصالات إلى 23 جنيها بدعم أنباء الاستحواذ

قالت بحوث شركة مباشر مصر لتداول الأوراق المالية إن صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية في مصر بنسبة 55% سيرفع القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات إلى 23.23 جنيه، مقارنة بـ 18 جنيه الفيمة السابقة.

وتمتلك المصرية للاتصالات 45% من شركة فودافون مصر، فيما تمتلك فودافون العالمية الـ 55% المتبقية.

التقييم الكلي لفودافون مصر 4.4 مليار دولار بناء على سعر الصفقة

ومنذ أيام أعلنت شركة stc السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع فوادفون العالمية للاستحواذ على حصتها بوحدتها في مصر بنسبة 55%، مقابل 2.4 مليار دولار.

وقال هشام الشبيني، رئيس قطاع البحوث في مباشر مصر إنه بناء على سعر الصفقة يبلغ التقييم الكلي لفودافون مصر 4.4 مليار دولار أمريكي.

“وبناء على ذلك وحصتها في فودافون مصر سيصل سعر سهم المصرية للاتصالات إلى 23.23 جنيه (مع الأخذ في الاعتبار سعر صرف 15.74 جنيه للدولار)”.

وأشار الشبيني إلى أن هذا التقييم يضيف لسهم المصرية للاتصالات 5.23 جنيه، لتقييمه السابق بواقع 18 جنيه.

إلا أن الشبيني لفت في الوقت نفسه إلى أن في حالة تطبيق علاوة خصم على سعر حصة المصرية للإتصالات في فودافون مصر باعتبارها حصة أقلية لا تمنح المشتري القدرة على التحكم فقد تصبح قيمة الحصة فقط 12.60 جنيه للسهم و بالتالي تصبح القيمة العادلة للمصرية للإتصالات ككل حوالي 17.83 جنيه مصري للسهم.