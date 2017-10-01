مباشر ترفع تقييم سهم المصرية للاتصالات إلى 18.80 جنيه

مصطفى طلعترفعت شركة مباشر للبحوث تقييمها لسهم شركة المصرية للاتصالات، من 8.34 إلى 18.80 جنيه، مع توصية بالشراء بمخاطرة متوسطة، في الوقت الذي يتداول فيه السهم حاليا بالقرب من مستوى 13 جنيهاً.وأوضحت "مباشر" في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، أنها رفعت القيمة العادلة للسهم نتيجة تحسن أرباح ال



مصطفى طلعت

رفعت شركة مباشر للبحوث تقييمها لسهم شركة المصرية للاتصالات، من 8.34 إلى 18.80 جنيه، مع توصية بالشراء بمخاطرة متوسطة، في الوقت الذي يتداول فيه السهم حاليا بالقرب من مستوى 13 جنيهاً.

وأوضحت “مباشر” في ورقة بحثية حصلت عليها “المال”، أنها رفعت القيمة العادلة للسهم نتيجة تحسن أرباح الربع الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى إطلاق الشركة لخدمات المحمول بشكل رسمي سبتمبر المنقضي.

وقالت إن أرباح المصرية للاتصالات ارتفعت بنسبة 22% خلال الربع الثاني من 2017، لتسجل 1.27 مليار جنيه، مقابل 1.04 مليار، متفوقة على متوسط توقعات المحللين بواقع 5% عند 1.20 مليار جنيه.

وأرجعت نمو الأرباح إلى على خلفية زيادة الطلب على خدمات البيانات ووحدة النواقل الدولية، وأيضًا ارتفاع خدمات وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي، فضلاً عن ارتفاع الدخل من الاستثمار في فودافون مصر.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن المصرية أطلقت عمليات الهاتف المحمول الشهر الماضي مع باقات تنافسية، لكن تصبح خدمات الجيل الرابع (4G) ذات النطاق العريض المجال الأساسي للمنافسة مع المشغلين المحليين.

وأضافت: “سلوكيات المشتركين في مصر تخدم دخول المصرية للاتصالات إلى سوق الهاتف المحمول إذ أن معدلات الاختراق في المحمول به 110%”.