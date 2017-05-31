مباشر ترفع السعر المستهدف للقاهرة للدواجن 47%

منى عبدالبارى رفع مركز أبحاث شركة مباشر العالمية السعر المستهدف لسهم شركة القاهرة للدواجن خلال عام بنسبة 47% إلى 8.13 جنيه مقارنة بالسعر الحالى للسهم والذى يدور حول مستويات 5.5 جنيه، مع توصية بالشراء. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للدواجن ارتفاعا فى صافى أرباحها خلال الربع الأول من

منى عبدالبارى

رفع مركز أبحاث شركة مباشر العالمية السعر المستهدف لسهم شركة القاهرة للدواجن خلال عام بنسبة 47% إلى 8.13 جنيه مقارنة بالسعر الحالى للسهم والذى يدور حول مستويات 5.5 جنيه، مع توصية بالشراء.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للدواجن ارتفاعا فى صافى أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 92% لتصل إلى 85 مليون جنيه، مقارنة بـ 44 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام السابق.

وقال التقرير إن هناك عددا من الفرص تدعم أداء الشركة بالسوق المحلية ومن بينها التركيبة السكانية الملائمة فى مصر، والتى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، وتسارع وتيرة الحياة، والتى تجعل الطلب يميل إلى الأغذية المعبأة (الدجاج المجمد والمنتجات ذات القيمة المضافة)، خاصة مع انتشار المجمعات السكنية المغلقة، وانتشار منافذ البيع بالتجزئة.

وساهم فى دعم نمو الشركة أيضا نموذج الأعمال الذى تعتمده القاهرة للداوجن والذى يعتمد على ثلاثة أنشطة متكاملة رأسياً، تتكون من العلف، الدواجن (الجدود، الآباء، والتفريخ)، وقطاع التصنيع والذى يتضمن الدجاج الطازج، منتجات ذات القيمة المضافة تحت العلامة التجارية كوكى، مما مكن الشركة من المحافظة على أعلى معدل كفاءة لعملياتها، والسيطرة بشكل أفضل على خطوط أعمالها، بحسب التقرير.

وتمتلك القاهرة للدواجن شبكة توزيع مكونة من 14 منفذاً للبيع بالتجزئة تحت العلامة التجارية “كوكى”، و12 متجر بيع بالتجزئة للعلف والكتاكيت عمر يوم واحد، و160 شاحنة مبردة، وفريق للمبيعات مكون من 515 موظفاً، والقاهرة للدواجن كذلك هى المورد الرئيسى للشركة الكويتية للأغذية “أمريكانا فى مصر.

وفى المقابل ألقى التقرير الذى أصدرته مباشر تحت عنوان: “البقاء خلال الأوقات العصيبة” الضوء على عدد من المخاطر تحيط بالمساهم الرئيسى فى القاهرة للدواجن- أمريكانا – بخصوص الخروج من بورصة الكويت (و هو من الممكن أن يكون تخارج للمساهمين). و فى ضوء ذلك، رجح مباشر أن تصبح القاهرة للدواجن هدف استحواذ خاصة فى ظل صخب الدمج والاستحواذات الذى سيطر على القطاع الإستهلاكى فى مصر مؤخراً وواقع أن القاهرة للدواجن تتداول عند مضاعفات منخفضة نسبة لأقرانها.

كما أشار أيضا إلى أن الشركة تواجه مخاطر التعرض للتغير فى سعر الصرف (التكاليف المقومة بالعملات الأجنبية، وتمثل حوالى 35% من إجمالى تكلفة البضاعة المباعة)، ومخاطر التعرض للتقلبات فى أسعار السلع (السلع المستوردة تشمل فول الصويا، والعلف المصنع من فولل الصويا، والذرة)، والضغوط التنافسية فى قطاع التصنيع ومن قبل الداوجن المستوردة، بالإضافة إلى انتشار الأمراض.

ويمثل أيضا تراجع القطاع السياحى وتراجع متوسط الدخول للمصريين، بجانب مخاطر قيام الحكومة بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة والبالغة 30%، تهديدا سلبيا لقطاع الدواجن فى مصر، وللقاهرة للدواجن أيضا.

ويتوزع هيكل ملكية القاهرة للدواجن بين مجموعة أمريكانا للأغذية الكويتية بنسبة 33%، والمصرية للمشروعات السياحية العالمية بـ 15%، وبنك ناصر الاجتماعى بـ 5%، وآخرون بنسبة 47%.