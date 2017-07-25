مباشر ترفع السعر المستهدف لأوراسكوم كونستراكشون إلى 140 جنيهًا

منى عبدالبارىرفع مركز أبحاث مباشر انترناشيونال السعر المستهدف لسهم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد المدرجة ببورصتى دبى ومصر خلال عام بنسبة 18% ليصل إلى 7.82 دولار للسهم (140.31 جنيه مصرى للسهم)، مقارنة بمستويات 119 جنيها يتداول حاليا السهم عندها.وقال تقرير تلقى "المال" نسخة منه اليوم إن الرقم المسته

منى عبدالبارى

رفع مركز أبحاث مباشر انترناشيونال السعر المستهدف لسهم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد المدرجة ببورصتى دبى ومصر خلال عام بنسبة 18% ليصل إلى 7.82 دولار للسهم (140.31 جنيه مصرى للسهم)، مقارنة بمستويات 119 جنيها يتداول حاليا السهم عندها.

وقال تقرير تلقى “المال” نسخة منه اليوم إن الرقم المستهدف يشير إلى عائد إجمالى متوقع بنسبة +12%على السعر المستهدف بالدولار، و +17% على السعر المستهدف بالجنيه المصري، ما ساعد فى منح السهم تصنيف احتفاظ مع مخاطرة متوسطة للسعر المستهدف بالدولار وتصنيف شراء مع مخاطرة متوسطة للسعر المستهدف بالجنيه المصري.

واعتمد مباشر فى رفع تقييم السهم على عدة عوامل أبرزها الانتعاش فى العمليات والهوامش الذى بدأ عام 2016، واستمر حتى الربع الأول من 2017 ، حيث سجلت أوراسكوم نمواً بنسبة 22% على أساس سنوى فى صافى الأرباح لتصل إلى 28 مليون دولار أمريكى فى الربع الأول من 2017 مقارنة بـ 23 مليون دولار أمريكى فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

كما توقع مباشر عدم تكبد الشركة خسائر جديدة بمشروع أيوا للأسمدة بالولايات المتحدة والذى سجلت خسائره فى الربع الأول من 2017 حوالى 8 ملايين دولار أمريكى وسط ترجيحات بتحسن الهوامش فى الولايات المتحدة الأمريكية فى المستقبل.

وقال التقرير إنه يتوقع أن يتراوح هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعمليات الولايات المتحدة بين 2 و3%، وسيكون النمو فى الهوامش مدعوماً من “ناتجازولين” والذى يشكل الجزء الأكبر من المشروعات تحت التنفيذ فى الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب التى دعمت توقعاته بشأن سهم أوراسكوم أيضاهى وجود رصيد الأعمال تحت التنفيذ برقم استثنائى، مع وجود فرص أخرى يمكن استكشافها.

وتابع:” مشاريع الطاقة تحت التنفيذ كانت استثنائية فى 2015، على خلفية خطة الطاقة الإسعافية الموسعة فى مصر، مع إمكانية استفادة أوراسكوم من موقعها فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكشاف فرص أخرى فى الأسواق المختلفة، كما ان هناك قطاعات أخرى يمكن الدخول فيها مثل المواصلات فى مصر (الخط الرابع لمترو الأنفاق والذى سيتم تمويله من قبل اليابان)، محطات التحلية، و مشاريع بنية تحتية أخرى فى العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأشار مباشر إلى أن مشروع بيسكس بالولايات المتحدة يدعم كذلك النمو فى المشروعات تحت التنفيذ وهوامش الربحية، لافتا إلى أن أداء بيسيكس فى 2016 كان استثنائياً، حيث سجلت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7%، وهو ما لم يتحقق فى السنوات الأربع الماضية، مدعوماً بأداء أفضل لعمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (خاصة فى الإمارات والتى شهدت تسليم ليجولاند وقناة دبي) وأوروبا.

وتوقع التقرير مواصلة بيسيكس دعم صافى الربح لأوراسكوم خاصة فى ضوء العمل فى برنامج مشاريع البنية التحتية لمعرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى وجود رصيد قوى من المشروعات تحت التنفيذ بقيمة 3.3 مليار يورو.

ورغم التوقعات التفاؤلية قال التقرير إن هناك مخاطر رئيسية لا تزال قائمة وذلك مع مواجهة أوراسكوم منافسة من المقاولين الصينين، والذين رغم انسحابهم من مشاريع ضخمة فى مصر (العاصمة الإدارية الجديدة)، يحاولون إحياء المفاوضات مجددا، كما أن أوراسكوم لا تزال عرضة وبشكل كبير للعمل مع القطاع العام، ويظهر ذلك من خلال حجز مخصصات بقيمة 15 مليون دولار أمريكى لمشاريع البنية التحتية المتعلقة بوزارة الدفاع المصرية، وعدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي.

إلا أنه أشار فى فى الوقت نفسه، إلى امتلاك أوراسكوم ميزة بخصوص أن 78% من مشروعاتها تحت التنفيذ مقومة بالعملة الصعبة (فى الربع الأول من 2017).