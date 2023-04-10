«مباشر» ترصد مواعيد توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة المصرية في أبريل الجاري

كشفت بحوث مباشر عن حركة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة المصرية خلال شهر أبريل الجاري، إذ تقوم 23 شركة بتوزيع كوبونات نقدية.

وقالت بحوث مباشر في تقريرها إن شركة “بي إنفستمنتس” القابضة أقرت توزيع نقدي قيمته 5 جنيهات للسهم، يتضمن كوبونا نقديا قيمته جنيه للسهم عن الربع الأول من العام الحالي، وأن القرار مازال بانتظار موافقة الجمعية العمومية العادية.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية على توزيع الكوبون على قسطين متساويين، الأول في أبريل 2023، والثاني في أغسطس من العام نفسه، كما تقوم شركة مصر للأسمنت – قنا بصرف الكويون على دفعتين، الأولى بـ 0.50 جنيه، للسهم، والثانية بـ 0.25 جنيه للسهم.

جدول توزيعات الأرباح وفقا لمباشر

ولفتت إلى أن كوبون شركة المالية والصناعية المصرية سيُصرف على ثلاثة أقساط متساوية، الأول، بقيمة 2 جنيه، ويتم صرفه اعتبارا من 19 أبريل الجاري، والثاني بـ 1.5 جنيه، يتم صرفه اعتبارا من 18 يوليو المقبل، والثالث بنفس القيمة ويتم صرفه اعتبارا من 18 أكتوبر المقبل.

ويتم صرف سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية على قسطين، الأول بقيمة 0.01067 جنيه، يتم صرفه اعتبارا من 20 أبريل الحالي، والثاني بقيمة 0.09606 جنيه، يتم صرفه اعتبارا من 31 أكتوبر المقبل.