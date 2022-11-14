«مباشر» ترصد تأثير الطفرة المتوقعة فى الحوسبة السحابية على شركات البورصة

رصدت بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية تأثيرات الطفرة المتوقعة فى خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة على شركات البورصة المصرية.

وأوضحت أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصنيع المنتجات الإلكترونية ارتفعت كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، إلى %4.7 فى العام المالى 2022-2021 مقارنة مع نحو %3.2 بالعام المالى 2017 – 2018.

ولفتت فى ورقتها البحثية إلى أن البيانات تنتقل فى الاتجاهين بين أوروبا وآسيا، وكذلك شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط عبر مسار واحد، ومن خليج عدن تلتف الكابلات على طول البحر الأحمر، وتمر من خليج السويس، وتسير أيضًا عبر الأراضى المصرية البرية بما يزيد قليلا عن مائة ميل قبل أن تمر بالبحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن مصر واليونان وقعتا اتفاقية فى يونيو الماضى لربط البلدين بكابل بحرى رئيسي، والذى يتم تدشينهُ حاليًا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت: «تمت هذه الاتفاقية بين شركة المصرية للاتصالات و«جريد تيليكوم» اليونانية، مشيرةً إلى أن الكابل البحرى سيكون أحدث إضافة إلى سلسلة من 18 كابلا آخرين سيتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

ونوهت «مباشر» إلى أن هذه الكابلات البحرية تجعل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر يجذب أنظار المستثمرين.

وأشارت إلى أن «المصرية للاتصالات» تعمل على تعزيز البنية التكنولوجية فى مصر، خاصة أن الشركة لها تواجد عالمي، وذلك من خلال تدشين محطات إنزال جديدة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والتى سيتم ربطها عبر طرق ومحطات أرضية وعبر الكابلات البحرية.

وأكدت أن تلك التحركات نالت اهتمام العديد من المعنيين بأنشطة الاتصالات العالمية، موضحةً أن هذه الطرق الجديدة ستعمل على تحسين زمن الوصول والكفاءة للشبكات الدولية التى تمر عبر مصر.

ورجحت «مباشر» أن يساهم إنشاء المدن الذكية الجديدة وإدخال شبكات الـ«5G»، واعتماد الشركات للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعى (AI)، وإنترنت الأشياء (IOT)، فى التوسع المستمر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر.

ووفقًا لتصريحات سابقة لعمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « إيتيدا « ذكرتها «مباشر» فى ورقتها البحثية، فإن وزارته تستهدف زيادة بنحو %13 فى صادرات مصر الرقيمة لتصل إلى 5.5 مليار دولار بنهاية العام المالى 2023-2022 وتستهدف أسواق ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة ودول الخليج.

كما ارتفعت صادرات مصر الرقمية إلى 4.9 مليار دولار فى السنة المالية 2022-2021 مقارنة مع 4.5 مليار دولار فى العام المالى السابق لهُ.

ولفتت «مباشر» إلى أن قطاع الاتصالات فى مصر بحاجة إلى سد فجوات فى جميع القطاعات وخاصة فى الحوسبة السحابية، كما أن الأنشطة التى تقوم بها الحكومة، والقطاع العام والخاص باستخدام الكمبيوتر والإنترنت بها فجوة أيضًا.

وقالت إن الحوسبة السحابية والحلول المرتبطة بها توفر إمكانية الوصول من خلال الويب للموارد والمنتجات، بما فى ذلك أدوات التطوير وتطبيقات الأعمال والخدمات وتخزين البيانات وحلول الشبكات.

وأوضحت أنهُ تتم استضافة هذه الخدمات السحابية فى مركز بيانات موّرد البرامج وتتم إدارتها بواسطة موفر خدمات الحوسبة السحابية أو فى الموقع فى مركز بيانات العميل.

وعلى صعيد التأثيرات المرجحة بالطفرة المتوقعة للحوسبة والاستضافة الحسابية لشركات البورصة المصرية، قالت «مباشر» إن شركة المصرية للاتصالات، أعلنت سابقًا عن إنشاء أكبر مركز بيانات دولى فى مصر فى القرية الذكية – بهدف استيعاب ما يصل إلى «2000 rack» وتُخطط لإنشاء من 4 – 5 مراكز بيانات.

ولفتت إلى أن «المصرية للاتصالات» تُعد أول شركة فى مصر تقدم جميع الخدمات لعملائها، بما فى ذلك خدمات الصوت والبيانات، ولديها تاريخ طويل يمتد لأكثر من 160 عاما، كما أنها توفر أحدث التقنيات وحلول البنية التحتية وأوسع شبكة من الكابلات البحرية، بالإضافة إلى أنها تمتلك الشركة حصة 45% فى شركة فودافون مصر.

وأشارت إلى أن شركة المصرية للاتصالات تمتلك وتدير 6 مراكز بيانات تجارية تقع فى مواقع متنوعة فى مصر، كما تم بدء تنفيذ واحد جديد ليكون السابع لها، فى القرية الذكية، فى عام 2021 وذلك بسعة تخزين تبلغ حوالى 2000 وحدة.

وفسرت بأن إيرادات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات بالنسبة لشركة «المصرية للاتصالات» تُدرج فى قوائمها المالية فى بند الإيرادات الأخرى، وذلك دون مزيد من التفاصيل حول مساهمتها فى إجمالى إيرادات التشغيل.

وأكدت أن الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال الشركات والمؤسسات نمت فى «المصرية للاتصالات»، بمعدل نمو سنوى مركب لمدة 3 سنوات بنسبة %10 خلال الفترة 2021-2019 بينما بلغ متوسط مساهمتها فى إجمالى الإيرادات حوالى %7 بنفس المدة.

وقالت إن الإيرادات الأخرى سجلت خلال النصف الأول من 2022، زيادة بنسبة %18 لتصل إلى 48.1 مليار بنسبة مساهمة بلغت %7 من الإجمالي.

وألمحت «مباشر» إلى أنهُ وفقًا لتصريحات سابقة لمسئولى الشركة فإنها تستهدف مساهمة إيرادات مراكز البيانات إلى %25 من إيراداتها الإجمالية فى غضون خمس سنوات.

وفى الورقة البحثية رفعت «مباشر» القيمة العادلة لسهم «المصرية للاتصالات» إلى 30.99 جنيه مقارنة مع سعر سوقى يدور حول 18 جنيها حاليًا مما يعنى أنهُ سيحقق مكاسب رأسمالية بواقع %72 الفترة المقبلة.

أما على صعيد شركة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» فأوضحت «مباشر» أنها تحتل موقعا فريدا فى قطاع التكنولوجيا مع ارتباطها بالتحول التقنى فى مصر.

وأضافت أن مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزى المصري، تجعل «إى فاينانس» هى الجهة الوحيدة المعنية لمعالجة وتسوية معاملات الدفع والتحصيل الحكومية.

وتابعت إن قرارات وزارة المالية ومجلس الوزراء فى عام 2020 والتى تلزم جميع الجهات الحكومية بالتعامل بالتحصيل الإلكترونى من خلال مركز المدفوعات والتحصيل الحكومي ست ضيف قوة هائلة إلى «إى فاينانس» فى ظل تغيرات التحول الرقمى فى مصر.

وقالت «مباشر» إن «إى فاينانس» توفر بنية تحتية سحابية بأكثر من «K7» وحدة معالجة مركزية تعمل بـ 3.2 بيتابايت من التخزين، مع اتصال 6 جيجابت فى الثانية، متصلة من 50 اتصالا عبر الأقمار الصناعية، وأكثر من 800 جهاز شبكة، مع أعلى خدمات الأمن السيبرانى ومنصات الدفع الرقمية، وهى مدعومة بهيكل قوى يضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.

وأوضحت «مباشر» إن ايرادات الاستضافة السحابية زادت فى شركة «إى فاينانس» بأكثر من الضعف لتصل إلى 307 ملايين جنيه فى النصف الأول من عام 2022 بمساهمة بلغت %24 من إجمالى الإيرادات الشركة مقارنة مع 132 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من 2021 بنحو %15 من إجمالى إيرادات.

كما زادت إيرادات الاستضافة السحابية بشركة «إى فاينانس» بنسبة %66 على مدى 3 سنوات من النمو السنوى المركب خلال 2021-2019.

وقالت إن قطاع الاستضافة السحابية بالشركة يُعد أحد أكثر القطاعات الواعدة، خاصة أنهُ حقق زيادة مطردة فى حصة الاستضافة السحابية من إجمالى الإيرادات خلال الفترة من 2019 حتى النصف الأول من 2022 فى حين شهدت القطاعات الأخرى تحركات متقلبة.

توصية بشراء «إى فاينانس» فى سوق الأسهم بمكاسب محتملة %37

وأوصت بشراء سهم «إى فاينانس» فى البورصة المصرية وحددت قيمتهُ العادلة عند 20.69 جنيه، بمكاسب محتملة تُقارب %37

أما على صعيد شركة «راية القابضة للاستثمارات المالية» فقد اعتبرتها «مباشر» أنها مجموعة استثمارية رائدة تدير محفظة متنوعة، بصفتها الكيان الأم لأحد عشر قطاعا من الأعمال.

وأوضحت «مباشر» أن راية القابضة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، وتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، والأغذية والمشروبات، والنقل البري، وتصنيع المنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني.

وتمتلك راية القابضة شركة راية داتا سنتر بالكامل وفقًا لنتائج أعمال النصف الأول من 2022.

وفسرت «مباشر» أن «رايا داتا سنتر» هى مزود خدمة مركز بيانات فى السوق المصرية مع مجموعة كبيرة من خدمات التعهيد بما فى ذلك «Colocation» والحلول السحابية للشركات، والاستضافة الافتراضية، واستضافة البريد الإلكتروني، وأمن مركز البيانات والاستشارات، والخدمات المهنية.

ويتم تصنيف إيرادات مراكز البيانات فى شركة «راية»، ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات الذى يشمل «Integration» وخدمات الشبكة، والخدمات الدولية، وإيرادات مراكز البيانات.

وتمثل إيرادات راية لمراكز البيانات حوالى %3 من إجمالى إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات فى الشركة خلال 2021-2019.

وأشارت إلى أن تلك الإيرادات نمت بمعدل معدل نمو سنوى مركب نسبته %21 خلال 2021-2019.

وتتوقع «مباشر» نمو إيرادات «راية لمراكز البيانات» بأكثر من %20 فى السنوات الخمس المقبلة 2025-2022، بالتوازى مع نمو لقطاع ذاته ونشاط الحوسبة السحابية فى مصر، نتيجة تنفيذ مشاريع الرقمنة فى القطاعين العام والخاص فى البلد.