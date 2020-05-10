مباشر: تراجع الإيرادات يهبط بربحية الإسكندرية للحاويات 23% خلال 9 أشهر

هبطت ربحية الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2019/2020 بنسبة 23% لتسجل 1.04 مليار جنيه، مقابل 1.34 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق .

هبطت ربحية الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2019/2020 بنسبة 23% لتسجل 1.04 مليار جنيه، مقابل 1.34 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق .

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت الأرباح بنسبة 21% لتبلغ 304.1 مليون جنيه في الربع الثالث 2019/2020 مقارنة بأرباح قدرها 386.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وقالت وحدة أبحاث شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية إن انخفاض الأرباح يعود إلى تراجعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% لتسجل 1816.8 مليون جنيه بالمقارنة مع 2072.7 مليون جنيه.

وأوضحت “مباشر”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن التكاليف ارتفعت بنسبة 1% فقط حتى وصلت إلى 700.6 مليون جنيه في التسعة أشهر الاولى 2019/2020 بالمقارنة مع 693.7 مليون جنيه التسعة أشهر الأولى 2018/2019.

وأشارت إلى ذلك أدى إلى تراجع مجمل أرباح الشركة بنسبة 19% ليسجل 1.11 مليار جنيه، بالمقارنة مع 1.37 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى 2018/2019 بالتالي انخفض هامش مجمل أرباح الشركة من 67 إلى 61% خلال الفترة المذكورة.

وذكرت الورقة البحثية أن القوائم المالية جاءت محملة بمخصصات قدرها 11.1 مليون جنيه في التسعة الأشهر الأولى 2019/2020 بالمقارنة مع صفر في الفترة ذاتها العام الماضي.

يذكر أن صافي الربحية قد برغم زيادة الدخل من الاستثمار بنسبة 9% ليصل إلى 170.4 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى 2019/2020 بالمقارنة مع 156.4 مليون جنيه.

وأوضحت “مباشر” أن نتائج أعمال الشركة تتأثر سلباً بأي تراجع في أسعار الدولار مقابل الجنيه (و العكس صحيح) و بأي انخفاض في عدد الحاويات المتداولة بمينائي الإسكندرية و الدخيلة سواءا للصادرات أو الورادات بفعل أي تراجع في تجارة مصر الخارجية.

وأشارت إلى أن مينائي الإسكندرية و الدخيلة يتميز بأن غالبية الحاويات المتداولة فيهما هي الحاويات برسم الصادر والوارد الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية بينما نسبة قليلة من الحاويات تكون برسم الترانزيت (سفن التجارة الدولية العابرة) لكن مشروع محطة الحاويات متعددة الأغراض الذي يتم تنفيذه حاليا من المفترض أن يزيد نصيب المينائين من تداول الحاويات الدولية برسم الترانزيت.