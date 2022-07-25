مباشر: تحرك egx30 أدنى دعم 9250 نقطة يُنذر بمزيد من جني الأرباح

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” كان قد بدأ جلسة أمس الاحد بالوصول لمستوى 9299 نقطة، وأغلق عند 9276 نقطة.

ولفتت إلى وصول المؤشر حول مستوى المقاومة الثانوي عند 9300 نقطة، ثم بدأت عمليات جنى الأرباح في الظهور .

وأوضحت “مباشر” في تقرير فني للبورصة المصرية، إن إختراق مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” لمستوى الدعم يُنذر بمزيد من عمليات جني الأرباح .

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.26% عند 9300 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.43% ليسجل 1822 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.33% مسجلًا 2673 نقطة حتى الساعة 10.30.

فيما أغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت 565 مليون جنيه على الأسهم.