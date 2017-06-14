مباشر تحدد 137 جنيهًا سعرًا مستهدفًا لسهم الإسكندرية للأدوية

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية السعر المستهدف لسهم شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند مستوى 137 جنيهًا للسهم، موضحة أن الأخيرة تتمتع بإيرادات مستقرة ومتنامية، كما أنها الأعلى في العائد على حقوق المساهمين وهامش الربح بين شركات القطاع، مدعومة باستقرار الطلب المحلي ومبيعات التصدير.

وأوضحت “مباشر”، في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها “المال”، أن صناعة الأدوية في مصر تتمتع بمميزات عديدة، على رأسها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية المستقرة، كما أن قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لم يحظ سوى بجزء بسيط من الإنفاق العام، (1.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي).

وقالت المذكرة البحثية إن هناك 4 مخاطر تهدد الشركة في مقدمتها هيمنة شركات خاصة متعددة الجنسيات على الصناعة، بالإضافة إلى أن العديد من منتجات الشركة (32 منها) لا تزال تتكبد خسائر رغم ارتفاع الأسعار، كذلك تتدخل الحكومة في تسعير الأدوية، وأخيراً انخفاض سيولة السهم.

يذكر أن رأسمال الشركة 50 مليون جنيه، موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.

وتعد شركة الإسكندرية للأدوية ثالث أكبر منتج للأدوية بين مصنعي الأدوية الحكوميين، بحصة سوقية تقدر بنحو 17.66%، وتأتي بعد القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية (21.47%)، وسيد للأدوية (17.69%)، ومملوكة بنسبة 60% للشركة القابضة للأدوية، و5% لاتحاد العاملين، و35% كأسهم حرة التداول.

وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول في أفريقيا، بالإضافة إلى رومانيا، وجورجيا، وكازاجستان، وروسيا وتستورد الشركة احتياجاتها من المواد الخام عبر شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطيبه المملوكة للحكومة.