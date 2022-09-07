«مباشر» تحدد القيمة العادلة لسهم مستشفى كليوباترا عند 7.5 جنيه

قالت وحدة بحوث شركة مباشر لتداول الاوراق المالية أن سهم شركة مستشفى كليوباترا يعد أحد الأسهم المفضلة للشراء، وتبلغ القيمة العادلة له 7.5 جنيه .

وأوضحت “مباشر”، في ورقة بحثية أن، شركة مستشفى كليوباترا قد سجلت انخفاضًا بنسبة 14٪ في صافي الربح العائد للمساهمين ليسجل 164.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 191.9 مليون جنيه في النصف الأول من عام 202.

وذكرت أن هذا الاداء يعكس هامش صافي ربح بنسبة 13.24٪ في النصف الأول من عام 2022 ، انخفاضًا من 15.03٪ في النصف الأول من عام 2021.

الانخفاض في صافي ربح الشركة يعود إلى عدة عوامل هي:

• انخفاض بنسبة 14٪ في مجمل الربح حيث سجل 414.1 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 480.7 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، مما يعكس هامش مجمل ربح قدره 33.35٪ في النصف الأول من عام 2022 انخفاضًا من 37.65٪ في النصف الأول من عام 2021.

• جاء التراجع في مجمل الربح نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 3٪ التي سجلت 1.242 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 1.277 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 4٪ في تكلفة الايرادات التي سجلت 827.6 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 796.1 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

يُعزى انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات الناتجة عن خدمات COVID-19 حيث شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في معدلات الإصابة.

كان الارتفاع في تكلفة الإيرادات يرجع إلى حد كبير إلى التحول بعيدًا عن مرضى COVID-19، بعد الانخفاض الحاد في الطلب ، والعودة نحو حالات الجراحة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها المجموعة والتي ترتبط عادةً بارتفاع تكاليف الأطباء الاستشاريين ، و رواتب وأجور أعلى.

• ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 14.2٪ لتصل إلى 184 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 161 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، وهو ما يمثل 15٪ من الإيرادات في النصف الأول من عام 2022 مقابل 13٪ في النصف الأول من عام 2021.

توزيع الإيرادات حسب القطاع:

• سجلت الإيرادات الإقامة والإشراف الطبي للمجموعة انخفاضًا بنسبة 22٪ ، مسجلة 268 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 342 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، مما ساهم في 22٪ من إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2022 مقابل 27٪ في النصف الأول من عام 2021.

• سجلت الإيرادات العمليات زيادة بنسبة 10٪ ، مسجلة 250 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 226 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، مما ساهم في تحقيق 20٪ من إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2022 مقابل 18٪ في النصف الأول من عام 2021.

• سجلت إيرادات المعامل بالمجموعة انخفاضًا بنسبة 7٪ ، مسجلة 141 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 151 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

• سجلت الإيرادات من قطاع العيادات الخارجية للمجموعة زيادة بنسبة 6٪ ، مسجلة 136 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 128 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

• سجلت إيرادات قطاع الأشعة بالمجموعة انخفاضًا بنسبة 12٪ ، مسجلة 89 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 100 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

• سجلت إيرادات قطاع قسطرة القلب انخفاضًا بنسبة 3٪ ، مسجلة 94 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 97 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

• سجلت عائدات قطاع الصيدليات للمجموعة زيادة بنسبة 25٪ ، مسجلة 64 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 51 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

• سجلت الإيرادات من القطاعات الأخرى للمجموعة زيادة بنسبة 11٪ ، مسجلة 199 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 180 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021. وتتمثل تلك القطاعات في قسم الطوارئ ومركز الأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والمناظير وفحوصات القلب والأقسام الأخرى.

أداء الربع الثاني من 2022 مقابل الربع الثاني 2021

سجلت شركة مستشفى كليوباترا صافي ربح عائد للمساهمين قدره 68 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مسجلاً انخفاضًا بنسبة 24٪ مقارنة بـ 91 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2021.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة 20٪ الذي بلغ 192 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 239 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2021.

وذلك على خلفية انخفاض الإيرادات بنسبة 6٪ التي بلغت 605 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 644 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2021 ، حيث سجل هامش مجمل ربح بنسبة 31.8٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 37.2٪ في الربع الثاني من عام 2021.

أداء الربع الثاني 2022 مقابل الربع الأول 2022

سجلت شركة مستشفى كليوباترا صافي ربح عائد للمساهمين قدره 68 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مسجلاً انخفاضًا بنسبة 29٪ مقارنة بـ 96 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة 13٪ حيث بلغ 192 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 222 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

وذلك على خلفية انخفاض الإيرادات بنسبة 5٪ التي بلغت 605 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 637 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 ، حيث سجل هامش مجمل ربح بنسبة 31.8٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 34.8٪ في الربع الأول من عام 2022.