مباشر تحدد الأسهم الأفضل أداءً بـ 6 قطاعات في البورصة

أسماء السيدحددت بحوث "مباشر" عددًا من الأسهم التى حققت تطورًا كبيرًا خلال العام المنقضي وذلك بعدة قطاعات .فعلى صعيد قطاع البنوك، قالت "مباشر" أن سهم "التجاري الدولي" كان في المقدمة على مدار العامين المنقضيين حتى منتصف 2017، ليصل إلي مستويات 88 جنيه ثم تراجع بنسبة 25% ليصل إلي 72 جنيه قبل أن يرتد

أسماء السيد

حددت بحوث “مباشر” عددًا من الأسهم التى حققت تطورًا كبيرًا خلال العام المنقضي وذلك بعدة قطاعات .

فعلى صعيد قطاع البنوك، قالت “مباشر” أن سهم “التجاري الدولي” كان في المقدمة على مدار العامين المنقضيين حتى منتصف 2017، ليصل إلي مستويات 88 جنيه ثم تراجع بنسبة 25% ليصل إلي 72 جنيه قبل أن يرتد مره آخري ليتداول حول مستوى القاومة الرئيسي عند 80 جنيه .

ولفتت إلي أن السهم لم يعد ذو أداء جيد مقارنة بأداء المؤشر الرئيسي، مرجحةً أن السهم لدية مقاومة رئيسية خلال العام الجاري عند 80 – 82 جنيه قد تستوقفه قليلاً قبل أن يرتفع سعره تجاه 88 جنيه مره آخري، موضحةً انه حال فشل في اختراق منقطة المقاومة عند 80-82 جنيه فإن ذلك سيدفعه للتراجع في اتجاه 71 ثم 65 جنيه .

وقالت أن 6 أسهم فقط حققت صعودًا بقطاع البنوك خلال العام الماضي ليأتي على رأسهم سهم “بنك قناة السويس” بنسبة بلغت 204%، موضحة أن السهم لديه فرصة جيدة لإعادة اختبار مستوى المقاومة الرئسية عند 19 جنيه وتظل النظرة متحفظه على السهم حتى كسره لذلك المستوى.

وأضافت، أن سهم “مصرف أبو ظبي اﻹسلامي – مصر” صعد بـ127% وهو يواجه حاليًا مستوى 17.5 جنيه، ثم سهم “بنك الاتحاد – مصر” ثم سهم “البركة -مصر” بـ62% وهو حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له على اﻹطلاق عند 15.50 جنيه، وإذ تمكن من اختراقه ﻷعلى فإنه سيرتفع مستقبلاً تجاه 21 على اﻷرجح .

ثم سهم بنك فصيل اﻹسلامي” بارتفاع 23% موضحةً أن السهم يتحرك في نطاق عرضي وقد يشهد انتعاشًا ليرتفع في وقت قريب تجاه مستوى 20 جنيه، وأخيرًا سهم التجاري الدولي بـ 5% .

وعلى صعيد قطاع العقارات حددت “مباشر” 9 أسهم قادت تحركات القطاع على رأسهم سهم “الشمس للإسكان” الصاعد بـ 179% موضحةً أن المستوى الحالي يوحي للمستثمرين بجني ارباح وخاصة بعد أن فقد السهم زحمه، مرجحة أن يتجه السهم للاتجاه لتصحيح عرضي لالتقاطا نفاسه قبل العودة مره آخرى للمسار الصحيح من أجل مستهدفات عند 11.50-1200 مع العلم أن كسر مستوى 800 جنيه هو مستهدف وقف الخسارة .

وجاء في الترتيب الثاني من حيث نسبة الصعود “مصر الجديدة للإسكان” بنسبة 42%، موضحةً أن السهم من الممكن أن يتعرقل قليلاً عند 38 جنيه قبل أن يخترق ﻷعلى هذا ما سوف يدفعه للارتفاع نحو نحو 45 جنيه، وحال فشله اختراق 38 فإنها توصي بعملية جني ارباح .

ثم سهم “بورتو القابضة” بـ27% و سهم السادس من أكتوبر بنفس النسبة مشيرة إلي أن السهم لديه قدرة على الوصول نحو 25-26 جنيه حال تمكنه من الحفاظ على البقاء أعلى مستوى 19 جنيه .

ثم جاء سهم “بالم هيلز” بـ26% موضحة أن السهم لديه قدرة على اختراق مستوى 4 جنيه والوصول لمستوة الـ5 جنيه، تلاه سهم “إعمار مصر” بـ22%، ثم عامر جروب بـ14%ثم طلعت مصطفى بـ7% ومدينة نصر للإسكان 3% .

وعلى صعيد قطاع السياحة والترفيه، فقد تربع سهم “أوراسكوم للفنادق” على رأس اﻷسهم اﻷكثر صعودًا بنسبة بلغت 277% تلاه سهم “رمكو ﻹنشاء القرى السياحية”و بـ 92%، ثم سهم “شارم دريمز” بـ 59%، تلاه سهم “المصرية للمنتجعات السياحية بـ 36%، ثم “الوادي للاستثمار السياحي بـ 14% وأخيرًا جولدن كوست بـ5% .

وفيما يتعلق بقطاع السلع الصناعية والسيارات فقد جاء سهم “المصرية لخدمات النقل” في المقدمة بصعود 180% موضحة أن اختراق السهم لمقاومة عند 15.50 جنيه سيدفعه للارتفاع نحو 18 جنيه، ثم سهم السويدي اليكتريك بنحو 115% والذي يستهدف مستوى 170-180 جنيه بعد تصحيح قصير تجاه مستوى 120 جنيه .

وجاء سهم “القناة للتوكيلات” في الترتيب الثالث بصعود 73% الذي يستهدف مستوى 20 جنيه بعد اختراق المقاومة عند 14 – 15 جنيه، ثم العربية المتحدة للشحن بنحو 56%، تلاه غبور أوتو بـ43%، ثم سهم “الكابلات الكهربائية ” بـ 6% .

وبالنسبة لقطاع اﻷغذية قالت أن اﻷداء كان جيد خلال 2017 وهو ما ينتظر تحقيقه خلال 2018، إذ ارتفع سهم “مطاحن مصر الوسطى” بـ 150% وتشير التوقعات أن يتباطأ السهم قليلاً نحو 35-33 جنيه على القل لجذب مشترين مره آخرى .

وجاء في الترتيب الثاني سهم “القاهرة للدواجن” بـ 134% موضحة أن السهم لديه فرصة لاستمرار الارتفاع نحو 10 جنيه قبل مواجهة تصحيح مقبول، ثم سهم “الزيوت المستخلصة” بـ 124% واختراق مستوى المقاومة للسهم عند 2.10 جنيه سيمهد الطريق له للصعود نحو 2.85-3 جنيه .

وأشارت “مباشر” إلي أن سهم “النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية” ارتفع 98%، تلاه سهم جهينة بنسبة ارتفاع بلغت 51% وتعتقد “مباشر” أن السهم يمكنه كسر مستوى المقومة 12 جنيه، واستئناف الصعود نحو 14-15 جنيه، إلي جانب صعود سهم “دومتي” بنحو 46% منوةً على أن السهم اختبر مستوى الدعم الرئيسي وبدأ خط الاتجاه الصاعد خلال 2016 .

وفي قطاع الخدمات المالية فقد حقق سهم “الاهلي للتنمية” ارتفاع بـ 55%، تلاه سهم “أوراسكوم كونستراكشون” بارتفاع بنحو 33% كان السهم في موجة عرضية مؤخرًا واستطاع ان يخترقها ويستمر في الارتفاع نحو 160-170 جنيه، ثم سهم “القلعة للاستشارات” بـ 25% مشددة على إصرارها باتجاه السهم ﻷعلى طالما أنه يتداول أعلى من 1.24 جنيه، وأخيرًا سهم “بلتون المالية” بارتفاع بلغ 14%

