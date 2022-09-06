«مباشر» تحافظ على تقييمها لسهم موبكو للأسمدة عند 127.6 جنيه

حافظت وحدة بحوث مباشر لتداول الاوراق المالية على تقييمها العادل لسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) عند 127.6 جنيهًا للسهم، مما يشير إلى عائد متوقع بنسبة 20.3٪.

وأصدرت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) نتائجها المالية المجمعة للنصف الأول من عام 2022 ، حيث سجلت زيادة بنسبة 72٪ في صافي أرباحها العائدة للمساهمين ، لتصل إلى 3.735 مليار جنيه ارتفاعًا من 2.176 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021.

وقالت “مباشر” في ورقة بحثية للتعليق على نتائج الأعمال أن ارباح الفترة الفترة المذكورة لشركة موبكو تعكس هامش صافي ربح بنسبة 42.9٪ مقارنة بنسبة 52٪ في النصف الأول من عام 2021.

ارجعت الورقة البحثية لمباشر الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى عدة عوامل كالتالي:

• نمو مجمل الربح بنسبة 110٪ ، مسجلاً 4.768 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 2.273 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، مما يعكس هامش مجمل ربح بنسبة 54.73٪ في النصف الأول من عام 2022 ، أعلى بقليل من 54.36٪ في النصف الأول من عام 2021

وجاءت الزيادة في مجمل الربح نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 108٪ التي سجلت 8.712 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 4.182 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، والتي نعزوها بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار اليوريا العالمية التي سجلت متوسط 797.6 دولارًا أمريكيًا للطن في النصف الأول من عام 2022 مقابل متوسط 334.3 دولارًا أمريكيًا للطن في النصف الأول من عام 2021.

• تسجيل صافي دخل فوائد بقيمة 42.2 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل صافي مصروف الفوائد البالغة 70.2 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

• تسجيل مكاسب ناتجة عن ترجمة عملات أجنبية بقيمة 58.3 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل خسارة ناتجة عن ترجمة العملات الأجنبية بقيمة 4.6 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

قالت “مباشر” أن الزيادة في صافي الربح قد جاءت على الرغم من:

• ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 23٪ ، لتصل إلى 228 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 185 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 ، وإن كانت تمثل 2.6٪ من الإيرادات في النصف الأول من عام 2022 مقابل 4.4٪ في النصف الأول من عام 2021.

• تسجيل مصروف ضريبة الدخل بقيمة 918.9 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل منافع ضريبة الدخل البالغة 171.6 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

الربع الثاني 2022 مقابل الربع الثاني 2021 :

سجلت شركة موبكو صافي ربح عائد للمساهمين قدره 1.646 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2022 بزيادة 19٪ مقارنة بـ 1.384 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2021. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 87.7٪ حيث بلغ 2.208 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 1.235 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2021 .

وذلك على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة 105.8٪ لتصل إلى 4.499 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة ب 2.186 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2021 ، حيث سجلت هامش مجمل ربح بنسبة 49.1٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 56.5٪ في الربع الثاني من عام 2021.

الربع الثاني 2022 مقابل الربع الأول 2022 :

سجلت شركة موبكو صافي ربح عائد للمساهمين قدره 1.646 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2022 ، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 21٪ مقارنة بـ 2.089 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2022

. يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة 13.8٪ حيث بلغ 2.208 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 2.561 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2022.

وذلك على خلفية زيادة تكلفة السلع المباعة بنسبة 39٪ التي بلغت 2.291 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة ب 1.653 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2022 ، حيث سجلت هامش مجمل ربح بنسبة 49.1٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 60.8٪ في الربع الأول من عام 2022.

القيم (مليون جنيه ) النصف الأول 2021 النصف الأول 2022 علي أساس سنوي الإيرادات 4,181.9 8,712.2 108% تكلفة السلع المباعة (1,908.7) (3,944.2) 107% مجمل الربح 2,273.2 4,768.1 110% صافي الربح العائد للمساهمين 2,176.2 3,734.5 72% ربحية السهم (جنيه ) 9.50 16.30 72% هامش مجمل الربح (%) 54.36% 54.73% هامش صافي الربح (%) 52.04% 42.87% آخر سعر (جنيه ) 106.10 مضاعف الربحية (مرة) 3.8x

(المصدر: البنك الدولى)