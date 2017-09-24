مباشر تتوقع نمواً في أداء شركات الأسمدة بالبورصة

التعويم يزيد فرص الربحية.. وتراجع إنتاج الصين يدعم أسعار اليوريا، و111.3 جنيه قيمة عادلة لـ"موبكو".. و26.43 جنيه لـ"المالية والصناعية"مصطفى طلعتقالت شركة مباشر للبحوث أن أسعار اليوريا العالمية مرشحة للإرتفاع، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إنخفاض حجم الإنتاج بعد توقف عدة مصانع يوريا بالصين - أكب

التعويم يزيد فرص الربحية.. وتراجع إنتاج الصين يدعم أسعار اليوريا، و111.3 جنيه قيمة عادلة لـ”موبكو”.. و26.43 جنيه لـ”المالية والصناعية”

مصطفى طلعت

قالت شركة مباشر للبحوث أن أسعار اليوريا العالمية مرشحة للإرتفاع، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إنخفاض حجم الإنتاج بعد توقف عدة مصانع يوريا بالصين – أكبر منتجي ومصدري اليوريا بالعالم -، وهو ما سينعكس بالإيجاب على ربحية وأداء شركات الأسمدة المقيدة بالبورصة المصرية، خاصة تلك التي تركز على التصدير، ومنها مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” والمالية والصناعية.

وأكدت “مباشر”، في مذكرة بحثية، حصلت عليها “المال” أن الطلب سيتزايد من الفلاحين على الأسمدة الفوسفاتية، خلال الفترة المقبلة، وذلك كخطوة لإصلاح ما أفسدته الأسمدة

النيتروجينية وتأثيرها الضار على التربة، موضحة أن الأسمدة الفوسفاتية تحسن من جودة المحصول والتربة بمرور الوقت من خلال تزويدها بالكبريت والمغذيات الفوسفورية.

وأضافت: “المزارعون المحليون إعتادوا على تعظيم أرباحهم من خلال الإعتماد على الإسمدة النيتروجينية (اليوريا) التي تزيد من إنتاجية الفدان، إلا أن هذه الأسمدة تقلل من جودة المحصول وتتلف التربة على المدى المتوسط، وهو ما شاهدناه في عام 2015 من حدوث أزمة عندما لم ترتقى المحاصيل الزراعية إلى المواصفات المطلوبة في سوق التصدير نتيجة التلف من جراء استخدام الأسمدة النيتروجينية، ووفقا لذلك لم يستطع المزارعون تصدير محصولهم، مما نتج عنه خسائر فادحة”.

وأوضحت “مباشر” أنه وفقاً لذلك أصبح حتمي أن يتجه المزارعون صوب مزيج الأسمدة الموصى به، والذي يتضمن الفوسفات لاصلاح التربة التالفة، وبالتالي، فإن ذلك من شأنه تحقيق زيادة متوقعة في الطلب والتي تعني زيادة مبيعات شركة المالية والصناعية المصرية في السنوات القادمة.

ولفتت إلى أن موبكو ملزمة بتوجيه 55% من انتاجها إلى السوق المحلي بسعر مدعم، فى الوقت ذاته، قامت شركتها التابعة «اي ان بي سي» بابرام اتفاقية شراء مع شركة أجريوم الكندية التي ستقوم بمقتضاها بتسويق 90% من انتاج اليوريا لـ «اي ان بي سي» خارج مصر، وبالتالي، على أساس مجمع، تستطيع موبكو تصدير 85% من سعتها الإنتاجية مما يعزز تواجدها العالمي والتدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

من جانب آخر، ذكرت أن تحديد أسعار البيع لمنتجات شركة المالية والصناعية المصرية في السوق طبقاً لقوى العرض والطلب ويتم تحديد سعر بيع سماد الفوسفات الأحادي المحبب طبقاً للأسعار العالمية بالدولار، وفى الوقت ذاته، يمثل الكبريت -المقوم بالدولار – 25% فقط من تكلفة المبيعات، وبالتالي، فإن تخفيض الجنيه سوف يؤدي لتحسن هوامش الربحية لشركة المالية والصناعية المصرية.

وأعلنت مباشر بدء تغطية موبكو وحدد مستهدف عند 111.3 جنيه للسهم مع توصية بالشراء، وعائد متوقع خلال العام قدره 17%، نظراً للأداء التشغيلي القوي والمتوقع بعد إطلاق ” اي ان بي سي” مصانعها الجديدة، والنجاح فى إعادة جدولة الدين، كما أعلنت السعر المستهدف لسهم المالية والصناعية عند 26.43 جنيه مع توصية بالشراء مع قدرة المشاريع الزراعية العملاقة والإستراتجية التصديرية الجديدة على تعزيز أرباح الشركة مستقبلاً.

يشار إلى ان سهم موبكو يتداول حاليا حول مستوى 93 جنيه، فيما يدور سهم المالية والصناعية حول 18.70 جنيه للسهم.