«مباشر» تتوقع رفع البنك المركزي لمعدلات الفائدة 1% الخميس المقبل

تتوقع بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” أن يُقدم البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة باجتماع الخميس المقبل بنحو 1% .

وقالت إن معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر سجل حوالي 15.6% في يوليو الماضي مقابل 14.6% بشهر يونيو السابق له، إلى جانب مساعي الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي .

وأضاف بحوث “مباشر” أن هذا يتطلب تنفيذ إجراءات وإصلاحات مالية وهيكلية جديدة لتعزيز الإيرادات الحكومية وخفض عجز الميزانية واعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وهو ما يُنذر بمزيد من معدلات التضخم الفترات المقبلة، لذلك فسيتم اللجوء لرفع الفائدة .

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، إذ رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.