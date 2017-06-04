مباشر تتوقع دخول التجاري الدولي في اندماجات بإفريقيا

قالت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن موافقة مجلس إدارة البنك التجاري الدولي على النظر في التوسع بأفريقيا قد يكون خطوة نحو عمليات اندماج واستحواذ للبنك خارج مصر، موضحة أن عدد من البنوك الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي قامت بعمليات استحواذ في الخارج، بما فيها أفريقيا، في السنوات الأخيرة، لتنويع مصادر إيراداتها.

وأشارت “مباشر”، في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها “المال”، أن معظم تلك البنوك تقوم بإعادة فتح مكاتب تمثيل لها أولاً في الدول المستهدفة، والتي من المتوقع أن يكون بها فرص للنمو، ثم تحاول الاستحواذ على أحد البنوك الموجودة بالفعل.

وتوقعت المذكرة البحثية أن يدخل البنك التجارى الدولي باستثمار صغير الحجم، لبدء اختبار السوق، ثم يبدأ في ضخ رأس مال أكبر فيما بعد، كما توقعت أن يتوسع البنك في منطقة شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا) للاستفادة من الإمكانيات الواعدة وزيادة الطلب على الخدمات المالية بتلك البلدان.

من ناحية أخرى، توقعت “مباشر” أن يحقق البنك التجارى نمواً في صافي الدخل من العائد قدره 19% على أساس سنوي، ليصل إلى 11.9 مليار جنيه في عام 2017، وأن يحقق نمواً سنوياً مركباً قدره 21% خلال السنوات الستة المقبلة ليصل إلى 31.5 مليار جنيه في عام 2022.

وقالت إدارة البنك مؤخراً إنها تتطلع إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية، وحسابات التوفير ( التى وصلت حالياً إلى 43.6% كما في مارس 2017، ارتفاعاً من 42.5% في ديسمبر 2016)، والتي تتميز بتكلفة منخفضة بطبيعتها وقد أكدت ادارة البنك عزمها على تحقيق ذلك من خلال التركيز على حسابات المرتبات.

يشار إلى أن مجلس إدارة البنك وافق، خلال إجتماعه مطلع شهر مايو المنقضي، على خطط البنك التوسعية في أفريقيا من خلال مبدأ التواجد في القارة، ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الرامية إلى التركيز بشكل رئيسي على أنشطته المصرفية الرئيسية وتعزيز مكانته الرائدة.