مباشر تتصدر تعاملات سمسرة بورصة النيل في النصف الأول من 2018

منى عبدالباري:تصدرت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية شركات السمسرة في بورصة النيل خلال النصف الأول من العام الحالي، بحصة سوقية 8%، وقيمة تداولات إجمالية نحو 25 مليون جنيه.والمرتبة الثانية جاءت شركة عربية أون لاين بحصة سوقية نحو 6%، وقيم تداولات 17.6 مليون جنيه، بينما كانت هيرميس لل

منى عبدالباري:

تصدرت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية شركات السمسرة في بورصة النيل خلال النصف الأول من العام الحالي، بحصة سوقية 8%، وقيمة تداولات إجمالية نحو 25 مليون جنيه.

والمرتبة الثانية جاءت شركة عربية أون لاين بحصة سوقية نحو 6%، وقيم تداولات 17.6 مليون جنيه، بينما كانت هيرميس للوساطة بالأوراق المالية في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 4.8%، وقيم تداولات 14.9 مليون جنيه.

ورابعا وخامسا على الترتيب جاءت شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، والتجاري الدولي للسمسرة بقيم تداولات 14.9 مليون جنيه، و 12.5 مليون جنيه، بحصص سوقية 4.79% و 4.03% على الترتيب.

