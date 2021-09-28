«مباشر» تبدأ تغطية سهم أبو قير للأسمدة وتحدد 25.58 جنيه قيمة عادلة

أعلنت وحدة ابحاث شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية بدء تغطية سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة عادلة قدرها 25.58 جنيه للسهم.

قال محمود سليم، المحلل المالي بشركة مباشر، إنه في حالة إفتراض عدم بيع الشركة نترات الأمونيوم لوزارة الزراعة المصرية بالسعر المدعم و أنها سوف تبيع بالسعر الحر تصبح القيمة العادلة للسهم 27.93 جنيه للسهم.

أضاف سليم: “مشروع الميثانول المقرر أن تشترك فيه أبوقير للأسمدة بحصة 35% لم يتم أخذه في الاعتبار في هذا التقييم”.

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة على رفع قيمة الكوبون النقدي للمساهين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، إلى 1.3 جنيه للسهم بدلاً من 1.2 جنيه المقترح من مجلس الإدارة.

ويرى محمود سليم أن التوزيعات المذكورة تعني عائد سنوي من التوزيعات يبلغ 6.6% وفقا للسعر السوقي الحالي وهو 19.71 جنيه للسهم

قال المحلل المالي في «مباشر» إن تقرير الشركة عن أداء أبو قير للأسمدة بتاريخ 19 سبتمبر الماضي تم التنويه إلى أنه في حالة قررت الحكومة المصرية أن تبيع الشركة نترات الأمونيوم بالسعر الحر (بدلا من تسليمها بالسعر المدعم لوزارة الزراعة المصرية) فإن القيمة العادلة لشركة أبو قير للأسمد تصبح 27.93 جنيه للسهم.

وافترض التقييم إن يحدث إلغاء الدعم (إن حدث) في السنة النهائية للتقييم، مع بقاء باقي افتراضات التقييم كما هي دون تغيير، بحسب “مباشر”.

وفقاً لتقرير بحوث «مباشر»، فإن تحول أبوقير للعمل بنظام المناطق الحرة يرفع القيمة العادلة إلى 30.79 جنيه للسهم (بفرض أن هذا التحول سيتم بداية من العام الحالي 2021-2022 ).

أضاف: “هذا النظام سيمكن الشركة من دفع 2% رسوم تنمية سنوية يتم إحتسابها على مستوى الإيرادات، بدلا من دفع ضرائب سنوية على صافي الربح. مع بقاء باقي افتراضات التقييم الأصلية الأخرى دون تغيير”.

يذكر أن مجلس إدارة أبوقير للأسمدة اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالي 2020-2021 بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه بواقع كوبون 1.2 جنيه للسهم.

وكانت أبوقير للأسمدة حققت صافي ربح بلغ 3.51 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.69 مليار جنيه ربح خلال العام المنصرم له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام نفسه لتصل إلى 8.84 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.88 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.

حققت شركة أبوقير للأسمدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، أرباحاً بلغت 2.44 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح 2.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD”، توفر تمويلين بقيمة 31 مليون يورو لصالح شركة أبو قير للأسمدة تنفذ شركة أبو قير للأسمدة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بسعة ١٥٦٠٠ متر مكعب يوميا.

ووفرت الوكالة الفرنسية، قرضا لصالح المشروع بقيمة ١٦ مليون يورو، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ أكتوبر المقبل.

قال سعد أبو المعاطي رئيس شركة أبو قير للأسمدة ، إن المشروع يهدف إلى خفض معدلات مياه الصرف الصناعي التي يتم تصريفها على البحر لتصل إلى ٢٤٠٠ متر مكعب يوميا، بدلا من ١٥٦٠٠ متر كان يتم تصريفها إلى البحر سابقا وهو ما كان ينتج ألف طن أمونيا سنويا تضر البيئة.

تعتبر شركة أبو قير للأسمدة أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر، وتقع في مدينة الإسكندرية ويعمل بها نحو ٣ آلاف عامل، وتنتج حبيبات اليوريا ونترات الأمنيوم من خلال 3 مصانع رئيسية هي أبو قير ١ و٢ و٣.