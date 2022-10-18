«مباشر» تبدأ تغطية سهم «نهر الخير» بسعر مستهدف 0.42 جنيه وتوصية شرائية

أعلنت وحدة بحوث شركة “مباشر” لتداول الاوراق المالية عن بدء التغطية البحثية لسهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية.

قال محمود سليم المحلل المالي في مباشر أن القيمة العادلة لسهم نهر الخير عند سعر 0.42 جنيه للسهم مع توصية بالشراء.

أوضح أن القيمة العادلة للسهم تقدم عائد رأسمالي محتمل بنسبة 58% عند المقارنة بالسعر السوقي الحالي للسهم وهو 0.27 جنيه وقت تاريخ اصدار التاريخ في 16 أكتوبر 2022 و توصي بشراء السهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نهر الخير تم إدراجها في البورصة المصرية في يناير 2022 .

اشار المحلل المالي في مباشر إلى ان شركة نهر الخير تمتلك حاليا 8664 فدان في غرب محافظة المنيا في جنوب مصر. 5138 فدان من تلك المساحة مملوكة لشركة نهر الخير و باقي المساحة و هي 3526 فدان مملوكة للشركة التابعة و هي مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة.

وتمتلك شركة نهر الخير حصة تبلغ 57% تقريبا في مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة.

افترض المحلل المالي أن مساحة الأرض المزروعة والمملوكة للشركة سوف ترتفع من 2155 فدان في عام 2021 و هي تمثل فقط 25% من مساحة الأرض الكلية للشركة حاليا، إلى 7851 فدان بنهاية عام 2026 وستظل كما هي حتى نهاية فترة التوقعات في 2029 و هي السنة النهائية في التقييم.

أوضح “سليم” أن المحاصيل الزراعية المنتجة من الشركة هي التين الأسباني و الزيتون و الليمون و البرتقال و بنجر السكر و السورجم (الذرة الرفيعة وهو محصول علف)، وأن الشركة لن تزرع محصول القمح.

وافترض أن المساحة المزروعة من أراضي الشركة بمحاصيل بنجر السكر و محصول السورجم (الذرة الرفيعة – محصول علف) سوف ترتفع من 850 فدان في عام 2021 إلى 6450 فدان بنهاية عام 2026 و تستمر كما هي حتى السنة النهائية لفترة التقييم و هي 2029، لتمثل بذلك 74.4% من المساحة الإجمالية لأراضي الشركة.

وقال أن محافظة المنيا تعد من افضل المناطق الواعدة الاستثمار الزراعي لاعتبارات مناخها المعتدل معظم فترات العام والذي يمكن من التنوع في الزراعات المختلفة علاوة على توفير الموارد المائية الجوفية والتي تتميز بنسبة ملوحة منخفضة.

لفت إلى أن مخاطر الاستثمار الزراعي بشكل عام تظل منطبقة و محددة بالتفاصيل في التقرير، أيضا تعرض التقرير للأنشطة الفرعية الأخرى للشركة مثل نشاط خدمات النظافة و نشاط الإنتاج الحيواني، كما تعرض التقرير بإستفاضة لرؤية قطاعية عن الزراعة في مصر وخطط الدولة المصرية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030.

وقال هشام الشبيني وحدة البحوث في مباشر: “بحوث مباشر وهي تقدم لعملائها من فئات الأفراد و المؤسسات هذا التقرير الجديد تؤكد على أنها تعطي أولوية لتوقيت إصدار التقرير والذي يأتي في فترة زمنية تعلن فيها الدولة المصرية عن خطوات غير مسبوقة لزيادة الإنتاج الزراعي والسعي لتقليل الواردات و زيادة الإكتفاء الذاتي.

وأوضح ان التقرير يأتي في فترة زمنية أصبح فيها الحديث عن الأعلاف له صوت مرتفع و مسموع ، و حتى و إن كان لفترة طارئة و مؤقتة.

والشركة تنتج محصول السورجم (الذرة الرفيعة) وهو محصول علفي يتم زراعته بالتناوب مع محصول بنجر السكر على نفس مساحة الأراضي المخصصة للمحصولين والتي ستزيد من 850 فدان في عام 2021 إلى 6450 فدان في عام 2026″.

أضاف: “بحوث مباشر وهي تعلن عن هذا التقرير، تتقدم لعملائها بفرص استثمارية جديدة في حالة بدأ العملاء في جني الأرباح و التخارج من فرص استثمارية أخرى. حيث إن تقرير بحوث مباشر عن المالية والصناعية المصرية قد صدر بتاريخ 11 مايو 2022 وتم فيه تحديد القيمة العادلة عند 32.79 جنيه للسهم بينما كان السعر السوقي في تاريخ التقرير هو 17.90 جنيه وتم التوصية بالشراء وتوقع عائد رأسمالي محتمل بنسبة 83% واليوم و كما في 17 أكتوبر 2022 ، يتداول سهم المالية والصناعية المصرية عند سعر سوقي حالي 28 جنيه”.