«مباشر» تبدأ تغطية سهم «إيديتا الغذائية» بقيمة عادلة قدرها 17.04 جنيه

أعلنت وحدة بحوث شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية عن بدء تغطيتها لسهم شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية بقيمة عادلة قدرها 17.04 جنيه، مع توصية بالشراء وسط مخاطر متوسطة.

يذكر أن سهم “ايديتا” يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 9.3 جنيه.

وقالت “مباشر”، في ورقة بحثية أعدها محمد حسام المحلل المالي، ووصل “المال” نسخه منها، إنها استندت في عملية التقييم إلى منهجية التدفقات النقدية المخصومة (تدفق نقدي حر) بعائد محتمل محتمل +72%.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن إيديتا رائدة في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة الدوران وتحظى بأكبر حصة سوقية في 5 قطاعات بسوق الأغذية الخفيفة في مصر والشرق الأوسط.

واوضحت أن الشركة تستطيع تلبية احتياجات الطلب القوي على المنتجات، وتضم قاعدة العملاء أكثر من 57 ألف عميل من تجار الجملة والتجزئة، فضلاً عن تصدير منتجاتها إلى أكثر من 16 دولة بالمنطقة.

أضافت: “تعمل الشركة في عدة قطاعات في سوق الوجبات الخفيفة قي مصر مثل الكيك والكرواسون والمقرمشات وبسكويت الويفر والحلويات، واحتلت مكانة رائدة في سوق الوجبات الخفيفة من خلال منتج المولتو ( أول كرواسون معبأ، وظهر في عام 1997)، ومنتج بيك رولز (أولى الوجبات الخفيفة المملحة منذ عام 2000)”.

وانتجت الشركة كيك البراوني بفترة صلاحية كبيرة في 2016 وأول كيك مافن (الكوب كيك) في مصر في عام 2018، وتستوعب “ايديتا” احتياجات السوق المصري جيدًا، بحسب “مباشر”.

قطاع الحلويات

قطاع الويفر

قطاع المقرمشات

قطاع الكيك

قطاع الكوراسون

الحصص السوقية لكل قطاع

إدارة فعالة لوحدات الاحتفاظ بالمخزون

وأوضحت “مباشر” أن إيديتا تتمتع بإدارة فعالة لمحفظة منتجاتها، وأطلقت منتجات جديدة من خلال مجموعة أسعار، وإعادة هيكلة المنتجات مثل خفض أو زيادة حجم وحدات الاحتفاظ بالمخزون، وتمرير زيادة الأسعار المباشرة وغير المباشرة بالتوازي مع الضغوط التضخمية، وطرحت الشركة منتجات جديدة وإعادت تجديد محفظة المنتجات الحالية.

التوسع في سوق جديد

وأشارت الورقة البحثية إلى أن الشركة اتخذت خطوات جادة تجاه التوسع الإقليمي ودخول السوق المغربي إذ وقعت اتفاقية مع شركة ديسلوج، الرائدة في توزيع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في المغرب.

وسجلت الشركة علامتها التجارية فريسكا وتم شحن أكثر من 80 حاوية في 2018، كما ستطلق أول خط إنتاج (الكيك) في منشأتها بالمغرب بحلول الربع الثالث 2020، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2.6 ألف طن سنويًا وبقيمة استثمار 65 مليون جنيه، وحصلت على منحة بقيمة 15 مليون درهم من الحكومة المغربية.

وقالت إن إيديتا تدخل قطاع البسكويت لأول مرة من خلال إضافة خط إنتاج جديد بسعة 6.8 كيلو طن سنويًا من المنتظر أن يتم إطلاقه بحلول الربع الأول 2020 بقيمة استثمار 65 مليون جنيه.

ويعتبر سوق صناعة البسكويت مفتت في مصر إلى حدً كبير غير أن شركة أولكر وهي شركة رائدة وتبلغ حصتها السوقية 23 % تقريبًا.

مولتو ساندوتش

وأعلنت إيديتا عن إطلاق منتج مولتو ساندوتش في يناير 2020، تحت علامتها التجارية الرائدة “مولتو”، ومن المقرر أن يتم بيع مولتو ساندويتش بسعر 4 جنيهات للعبوة وسيكون متاحًا بمزيج من النكهات الحلوة والمالحة بما في ذلك الجبن الأسطنبولي الأبيض والجبنة الفيتا والجبن بالزيتون والشوكولاتة والبندق.

ويتمتع مولتو ساندويتش بميزة تنافسية حيث تصل مدة صلاحيته من أسبوعين للنكهات المالحة وحتى شهرين للنكهات الحلوة. تبلغ القدرة الإنتاجية لمولتو ساندوتش 5.5 ألف طن سنويًا بقيمة استثمار تبلغ 25 مليون جنيه.

بريز للحلوى الجافة

وأعلنت إيديتا عن إطلاق منتج الحلوى الجافة في أكتوبر 2019 تحت علامتها التجارية الجديدة “بريز”، ويتوفر منتج بريز بنكهات النعناع والكريز نعناع ويبلغ سعر بيعه بالتجزئة 2 جنيه للعبوة.

يذكر أن الشركة ستستفيد من قنوات التوزيع ووعي العملاء وجودة علامتها التجارية لكسب حصة سوقية من منتجاتها الجديدة، وستضيف الشركة خطين لإنتاج الويفر في 2020

أداء إداري قوي