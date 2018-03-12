مباشر: المركزى ينجح فى تحقيق مستهدفات التضخم

تتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية مارس الحالى لـ13%أسماء السيدنجح البنك المركزى فى تحقيق مستهدفه للتضخم والبالغ 13% يزيد أو يقل بمعدل 3% وذلك عقب إعلان معدل التضخم الخاص فى شهر فبراير المنقضى.وتوقعت بحوث "مباشر" أن يسجل التضخم في مارس ﺣواﻟﻲ 13٪، مستفيداً بشكل أقل حدة من أثر الأساس، مشيرةً إلى أن

تتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية مارس الحالى لـ13%

أسماء السيد

نجح البنك المركزى فى تحقيق مستهدفه للتضخم والبالغ 13% يزيد أو يقل بمعدل 3% وذلك عقب إعلان معدل التضخم الخاص فى شهر فبراير المنقضى.

وتوقعت بحوث “مباشر” أن يسجل التضخم في مارس ﺣواﻟﻲ 13٪، مستفيداً بشكل أقل حدة من أثر الأساس، مشيرةً إلى أن ھذا ﻗد ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣرﮐزي ﻋﻟﯽ ﺧﻔض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة بشكل أﮐﺛر ﻗوة، ربما بمعدل 200 نقطة أساس خلال اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻘﺑل ﻓﻲ 29 ﻣﺎرس، مستغلاً الانخفاض الحالي للتضخم.

وأضافت في مذكرتها البحثيه، أنه رغم نجاح “المركزي” في تحقيق مستهدفه، إلا انه من المتوقع أن يواجه تحدياً جديداً مع تطبيق الإجراءات الإصلاحية المتوقعة مطلع العام المالي القادم (يوليو 2018)، حيث ستتطلب المرحلة حينها لعب جولة أخرى من المباراة مع الأسعار برفع الدعم عن الوقود.

​وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير والذي سجل 14.3% على أساس سنوي، وأوضحت “مباشر” أن المعدلات جاءت مقاربه لتوقعاتها.