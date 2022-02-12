بورصة وشركات

«مباشر المالية» تختار محفظة تضم 20 سهماً للاستثمار في البورصة المصرية خلال 2022

ضمن قائمة الشركات المغطاة لديها والبالغة 86 شركة
مصطفى طلعت 1:10 ص, الأحد, 13 فبراير 22 1:10 ص, الأحد, 13 فبراير 22

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اختارت وحدة بحوث شركة “مباشر” إنترناشيونال للخدمات المالية 20 شركة من الشركات المقيدة فى البورصة المصرية – ضمن قائمة الشركات المغطاة لديها والبالغة 86 شركة- لتكون المحفظة المثلى المفضلة للشراء فى 2022.

وأوضحت “مباشر” – فى تقرير بحثى وصل “المال” – أن القيمة السوقية لسوق الأسهم ككل بلغت 765.57 مليار جنيه، ما تعادل حوالى 12 و%11 من الناتج المحلى الإجمالى لمصر لعامى 2020/ 2021 و2021/ 2022 على الترتيب.

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وأشارت إلى أن المؤشر الرئيسى ارتفع %10 خلال 2021، مقارنة بتراجع %5 فى 2021 لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.

وتتضمن قائمة الأسهم المفضلة لدى «مباشر» كلًا من أوراسكوم كونستراكشون، بقيمة عادلة 131.8 جنيه، والقابضة المصرية الكويتية 2 دولار، والسويدى إليكتريك 14 جنيها، والخدمات البترولية والملاحية – ماريديف قيمة عادلة 0.38 دولار، والبنك التجارى الدولى – مصر 67.5 جنيه، وبنك كريدى أجريكول 10.4 جنيه.

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وتتضمن أيضًا سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بسعر 22 جنيها، والمصرية للاتصالات 23 جنيها، والدلتا للسكر 27 جنيها، وطلعت مصطفى القابضة – قيمة عادلة 16.42 جنيه، إعمار مصر للتنمية 4.6 جنيه، وأوراسكوم للتنمية – مصر 7.14 جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات 10.8 جنيه، وكذلك سهم أبوقير للأسمدة بقيمة عادلة 29.5 جنيه، ومستشفيات كليوباترا 7.5 جنيه، والتشخيص المتكاملة قيمة عادلة 29.4 جنيه، وايديتا للصناعات الغذائية 13.97 جنيه، وعبورلاند 9.28 جنيه، وابن سينا فارما 6.60 جنيه، وايبيكو للادوية 80 جنيها.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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