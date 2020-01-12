«مباشر المالية»: التجاري الدولي من أفضل أسهم البورصة خلال 2020

قالت شهد رأفت، المحلل الفني بشركة مباشر إنترناشيونال المالية ، إن سهم البنك التجاري الدولي من أفضل الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا العام، ومرشح أن يرتفع لمستوى 95 جنيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده قيادات شركة مباشر المالية حاليا.

وأوضحت أن سهم التجاري الدولي يملك ميزة منح أرباح جيده للمتعاملين، مشيرة إلى أن سهم طلعت مصطفى متوقع أن يرتفع لمستوى 9.80 جنيه وهي أقصى قيمة قد يصل إليها خلال العام.

واستبعدت “شهد” أن يخترق السهم مستوى 10 جنيهات خلال العام الجاري في ظل أحجام التداول الحالية.

وأوصت بشراء سهم بايونيرز المالية بمستهدفات 7 جنيهات.

كما أبدت نظرة إيجابية لأسهم شركات مصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر للإسكان، وإعمار مصر، وبالم هيلز.