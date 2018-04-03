مباشر: المؤشر الرئيسي يستهدف 18800 نقطة خلال 2018

أسماء السيد:رفعت بحوث "مباشر" توقعات للسعر المستهدف لمؤشر البورصة الرئيسي خلال العام الجاري 2018 ليصل إلي 18800 نقطة بناء علىى مضاعف الربحية التاريخي وذلك بمتوسط 17700 نقطة.وأشارت إلي عدة دواعم من شأنها دفع المؤشر لذلك المستوى أولها النمو المتوقع بربحية المؤشر، والمعنويات الايجابية حول نتيجة اﻷك

أسماء السيد:

رفعت بحوث “مباشر” توقعات للسعر المستهدف لمؤشر البورصة الرئيسي خلال العام الجاري 2018 ليصل إلي 18800 نقطة بناء علىى مضاعف الربحية التاريخي وذلك بمتوسط 17700 نقطة.

وأشارت إلي عدة دواعم من شأنها دفع المؤشر لذلك المستوى أولها النمو المتوقع بربحية المؤشر، والمعنويات الايجابية حول نتيجة اﻷكتتاب اﻷولية المتوقعة إضافة إلي خفض أسعار الفائدة، موضحةً في السياق ذاته مجموعة من المخاطر التى من الممكن أن تعرقل ذلك وهي احتمالية نمو ارباح مكونات المؤشر بشكل ابطأ من المتوقع، والبطء في تخفيض اسعار الفائدة اضافة الى التغيرات المتوقعة في المناخ العام كافه.

