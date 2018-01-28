مباشر: القاهرة للدواجن تواصل أرباحها في 2018

منى عبدالباريتوقع مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال ارتفاع ربحية شركة القاهرة للدواجن العام الحالي، مع مواصلة الشركة تجاوزها للارتفاع الاستثنائي في التكاليف الناتج عن تداعيات تحرير سعر الصرف العام الماضي، وبدعم من الربحية المحققة العام الحالي.وقال مركز أبحاث مباشر إنه يتوقع وصول إيرادات القاهر

منى عبدالباري





توقع مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال ارتفاع ربحية شركة القاهرة للدواجن العام الحالي، مع مواصلة الشركة تجاوزها للارتفاع الاستثنائي في التكاليف الناتج عن تداعيات تحرير سعر الصرف العام الماضي، وبدعم من الربحية المحققة العام الحالي.

وقال مركز أبحاث مباشر إنه يتوقع وصول إيرادات القاهرة للدواجن إلى 4.877 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وإجمالي الأرباح إلى 1.135 مليار جنيه، مع ارتفاع هوامش الربحية بنسبة 23.3%.

وقالت “مباشر” في ورقة بحثية اليوم إن النتائج المالية للشركة عن عام 2017 تؤكد توقعاتها الإيجابية للشركة والمدعومة بنموذج الأعمال المتكامل الذي تعتمد عليه الشركة، والسوق المربحة، وفرص قوية للنمو.

وكانت القاهرة للدواجن أعلنت اليوم الأحد قوائمها المالية المجمعة عن العام الماضي، والتي أظهرت إيرادات قيمتها 4.3 مليار جنيه، وهي تتوافق مع توقعات سابقة نشرتها “المال” عن “مباشر”.

وفي الوقت نفسه أبقت “مباشر” على السعر المستهدف للسهم عند 10.43 جنيه، مع تخفيض توصيتها إلى الاحتفاظ بالسهم مع مخاطرة معتدلة، بدلًا من الشراء مع مخاطرة معتدلة.

ومنذ آخر توصية لمباشر في 19 أكتوبر وحتى تداولات اليوم الأحد ارتفع سهم القاهرة للدواجن بنسبة 37%، من مستوى 7.30 جنيه، إلى 10.03 جنيه، وهو ما يترك نسبة ارتفاع بواقع 4% فقط من هذه القيمة، وفقًا للتقرير.