مباشر: الشركات المكبلة بالديون تعاني من ارتفاع الفائدة

قالت شركة Mubasher trade إن الشركات المدرجة بالبورصة المكبلة بمستويات مرتفعة من صافى الديون سوف تعاني من ارتفاعات أسعار الفائدة.

وشهدت أسعار الفائدة منذ بداية العام الماضى وخلال الأشهر الأولى من العام الحالى قفزات قوية سجل إجماليها 10% موزعة بواقع 8% خلال 2022 بالكامل و2% منذ بداية العام الحالى.

ورفع البنك المركزى المصرى مارس الماضى أسعار الفائدة بمقدار 2% لتصبح عند 19.25% للإقراض، وللإيداع 18.25%.

وقالت مباشر أن قائمة الشركات التي سوف تعاني تشمل القلعة للاستثمارات المالية، وحديد عز، والمصرية للاتصالات، والسويدى إليكتريك، والصناعات الكيماوية المصرية، وابن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقا)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ودايس للملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية العربية (دومتي)، والنساجون الشرقيون للسجاد.