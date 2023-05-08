مباشر: الشركات المصدرة سوف تستفيد من تراجع سعر الجنيه المصرى

قالت شركة مباشر تريد “Mubasher trade” إن الشركات المُدرجة التي توجه منتجاتها للتصدير سوف تستفيد من تخفيض قيمة العملة المحلية.

ويواجه الجنيه المصرى وقتا عصيبا منذ مارس 2022، وحتى الآن جراء خفضه من مستوى يتراوح بين 15 و16 جنيها للدولار، إلى ما يتراوح بين 30 و31 جنيه حاليا، وتوقعات بخفض جديد الفترة المقبلة فى ظل تنفيذ مصر برنامج إصلاح اقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وأشارت “مباشر” إلى أن هذه الحزمة من الأسهم تشمل مصر لإنتاج الأسمدة، وأبوقير للأسمدة، والمالية والصناعية المصرية، وسيدى كرير للبتروكيماويات، والقابضة المصرية الكويتية، وإيديتا للصناعات الغذائية، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، والسويدى إليكتريك، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وراية لخدمات مراكز الاتصال، والعز للسيراميك والبورسلين، والدلتا للسكر، ومصر لصناعة الكيماويات، وليسيكو مصر.