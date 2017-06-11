مباشر: التضخم يتجه لانخفاض كبير بالربع الأخير

منى عبدالباري: يتوقع أن يواصل التضخم خلال الأشهر المقبلة، رحلة العودة من المستويات القياسية التي شهدها منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، و رجح تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث "مباشر إنترناشيونال" أن يشهد معدل التضخم السنوي تراجعاً خلال الشهور المقبلة، ليحقق انخفاضا كبيرا بنهاية ال

منى عبدالباري:





يتوقع أن يواصل التضخم خلال الأشهر المقبلة، رحلة العودة من المستويات القياسية التي شهدها منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، و رجح تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث “مباشر إنترناشيونال” أن يشهد معدل التضخم السنوي تراجعاً خلال الشهور المقبلة، ليحقق انخفاضا كبيرا بنهاية الربع الأخير من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض المتوقع قد يتخلله زيادة خلال شهر يوليو – بداية العام المالي (2017 – 2018 ) مع رفع معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق من 13% إلى 14% بالإضافة إلى إصلاحات مالية أخرى محتملة متعلقة بالدعم، تشمل زيادة أسعار الكهرباء، والبنزين، بحسب التقرير.

وهدأت وتيرة التضخم الشهري من تسارعها في مايو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ قرار تحرير سعر الصرف إلى 30.9% بتراجع نحو 2% مقارنة بشهر أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء .

وسجل التضخم في مايو، 30.9% مقارنة بـ 32.9% في أبريل، مع احتلال بند الأغذية والمشروبات مركز الصدارة من معدل التضخم الكلي، بنسبة 21.95 % من إجمالي المعدل السنوي البالغ 30.9%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي المقابل شهد نمط الزيادة السنوية لمجموعات الاستهلاك المختلفة، تغيراً طفيفاً إذ احتل بند الثقافة والترفيه المركز الأول، مسجلاً أعلى زيادة وقدرها 46.9 % بالمقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وذلك لارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 74.5%، ثم جاء بند الأغذية والمشروبات، ليسجل زيادة سنوية 41.6%، وهي الزيادة الأقل منذ مطلع العام الحالي.