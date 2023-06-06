«مباشر البحرين» تسعى لإطلاق صندوق «وصلة» للاستثمار في كابلات الألياف الضوئية

قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لمباشر كابيتال البحرين إن الشركة تسعى حاليا لإطلاق صندوق «وصلة» للاستثمار فى كابلات الألياف الضوئية، والذى سيقوم بالاستثمار فى نشاط تصنيع الكابلات فى كافة مراحلها، بقيمة مستهدفة 500 مليون دولار.

وأشار رشاد في تصريحات لـ”المال” إلى أن المساهمين حصلوا على الأرض اللازمة لإنشاء المشروع الذى يموله الصندوق فى الرياض، كما حصلوا على بعض التراخيص لبدء النشاط، وأن مباشر البحرين عقدت مؤخرا اجتماعا مع البنك المركزى هناك للوقوف على كافة التفاصيل فى هذا الصدد، كما حصلت على تعهدات من مستثمرين سعوديين للاكتتاب فيه.

ويبلغ رأس مال مباشر البحرين 300 مليون جنيه، وتدرس حاليا الحصول على رخصة البنك المفتوح وهى عبارة عن تقديم لخدمة تماثل الاستعلام الائتمانى بالسوق المصرية.

ولدى«مباشر البحرين» لديها 11 صندوقا استثماريا فى قطاعات متنوعة تشمل الإسلامية والنقدية، وفقا لرشاد.، لافتا إلى تحقيق الشركة أداء قويا على صعيد إدارة المحافظ المالية خلال الربع الأول بنمو نسبته %4.41 على صعيد أمريكا الشمالية، و%6.19 فى أوروبا، و%2.07 على صعيد باقى العالم.

ولفت إلى أن «مباشر البحرين» تلقت اكتتابات فى السندات الدولارية والصكوك الإسلامية التى طرحتها مصر، كما ستتلقى أيضا الاكتتابات فى سندات الباندا التى أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا، وأن غالبية عملائها مقيمين فى دول الخليج باختلاف الجنسيات.

وكشف عن أن مباشر البحرين وقعت اتفاق حصرى مع مجموعة FX Pro منصة التداول الرقمى حول العالم لتقديم خدماتها والتى تشمل عقود التحوط وتداول الفوركس فى قطر، والبحرين

ومباشر كابيتال البحرين شركة مرخصة من مصرف البحرين المركزى بفئة (أ) وهى أعلى فئة بين الشركات العاملة فى الاستثمار، وتدير مباشر البحرين محافظ مالية فى جميع دول العالم، ومنها أمريكا، وأوروبا، ودول الخليج، ومدرجة على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، ولديها حزمة خدمات تتضمن المشتقات المالية، وأذون الخزانة، والسلع، كما تستعد للتعامل فى العملات الرقمية بمجرد سماح مصرف البحرين المركزى بذلك.

وتولى رشاد قيادة مباشر البحرين بالربع الأول من 2020 وهى الفترة التى شهدت فيها أسواق العالم بدء جائحة كورونا، وانتقل بها من شركة تعمل فقط فى مجال سمسرة الأوراق المالية والتى أضاف إليها نشاط الشراء الهامشي، إلى تقديم جميع خدمات السوق و التى تشمل تكوين وإدارة المحافظ المالية، وشراء سندات وأذون الخزانة، وصناديق الاستثمار التى يصل عددها إلى 11 صندوق، والمشتقات المالية (عقود تحوط – عقود مستقبلية- عقود خيارات)، والسلع والسندات الدولارية وشهادات الإيداع الدولية على مستوى 82 سوق حول العالم، وشراء سندات وأذون الخزانة وتعتمد على الذكاء الاصطناعى فى أداء عملياتها

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